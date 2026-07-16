Футболисты Аргентины напомнили англичанам о территориальных спорах

16 июля 2026, 01:30

Футболисты Аргентины устроили политическую акцию после победы над Англией

Фото: istockphoto/SidorovStock

Футболисты сборной Аргентины после матча с Англией развернули баннер с фразой Las Malvinas son Argentinas («Мальвинские острова — аргентинские»). Об этом пишет издание Infobae.