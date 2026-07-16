Футболисты Аргентины напомнили англичанам о территориальных спорах
Футболисты сборной Аргентины после матча с Англией развернули баннер с фразой Las Malvinas son Argentinas («Мальвинские острова — аргентинские»). Об этом пишет издание Infobae.
Речь идёт о Фолклендских островах — заморской территории Великобритании, принадлежность которой остаётся предметом территориального спора между Буэнос‑Айресом и Лондоном. Конфликт вокруг архипелага обострился в 1982 году, когда между странами вспыхнула война; по её итогам острова остались под контролем Великобритании. Примечательно, что ранее власти Аргентины запретили болельщикам использовать на полуфинале чемпионата мира любые политические лозунги и символику.
Подобные акции не в новинку для аргентинской футбольной среды: лозунг Las Malvinas son Argentinas уже звучал на матчах национальной команды. Так, в 2014 году игроки показали аналогичный баннер перед товарищеской встречей со сборной Словении.
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