Определился второй финалист ЧМ по футболу

16 июля 2026, 00:09

Две голевых передачи Месси вывели Аргентину в финал ЧМ

Фото: istockphoto/Andreyuu

Завершился полуфинальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Аргентины. Прямую трансляцию вёл телеканал МАТЧ ТВ.