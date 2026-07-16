Определился второй финалист ЧМ по футболу
Завершился полуфинальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Аргентины. Прямую трансляцию вёл телеканал МАТЧ ТВ.
Встреча прошла на стадионе Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта, США). Главным арбитром выступил американец Исмаил Эльфат.
Первый тайм прошёл без голов, однако во второй половине матча развернулась настоящая драма. На 55-й минуте англичане вышли вперёд после удара Энтони Гордона.
Аргентина взяла под контроль мяч и начала активно атаковать соперника. Давление дало результат на 85-й минуте, когда капитан сборной Аргентины Лионель Месси выдал передачу под удар Энцо Фернандесу, который не промахнулся.
Точку в матче поставил Лаутаро Мартинес в добавленное время. Всё тот же Месси разглядел голову соотечественника в штрафной площади англичан и сделал точный навес.
Первым финалистом ЧМ-2026 стала Испания, обыгравшая национальную команду Франции. Матч за кубок мира состоится 19 июля.
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