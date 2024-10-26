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На Западе заговорили о потере влияния на международной арене

Der Spiegel: Запад должен пойти на уступки Глобальному Югу из-за роста БРИКС
26 октября 2024, 11:49
Фото: iStock/Bet_Noire

Фото: iStock/Bet_Noire

Запад должен пойти на серьезные уступки развивающимся странам Глобального Юга и отказаться от привилегий, чтобы спасти репутацию и влияние на международной арене. Об этом пишет немецкая газета Der Spiegel. Отмечается, что БРИКС стал привлекать все больше новых государств.
«Негодование <...> растет у стран Глобального Юга. Чтобы это остановить, Западу придется пойти на реальные уступки и отказаться от привилегий», — пишут в статье.
По информации газеты, БРИКС привлекает все больше участников и увеличивает свое влияние, а также превосходит G7 не только по количеству населения, но и по экономическим показателям, что становится серьезным вызовом для Запада.


«Западу также необходимо развивать свою политическую культуру. Это включает встречу с представителями <...> более слабых стран на равных и серьезное отношение к их проблемам», — подчеркивается в материале.
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#германия
#брикс
#власть
#политика
#экономика
В КНР наказали свыше полумиллиона человек за взяточничество
26 октября 2024, 11:52

Фото: istockphoto/Fotonen

В Китае за коррупцию наказали 589 тысяч человек, проинформировали в Центральной дисциплинарной комиссии республики.
«В общей сложности 2 972 дела были переданы в прокуратуру для дальнейшего расследования», — сказано в сообщении.
Там добавили, что с января по сентябрь текущего года надзорные органы по всему Китаю получили 2,703 миллиона обращений, а также отчетов о коррупции среди чиновников и 756 тысяч жалоб.

По данным комиссии, 74 тысячи «наказанных» из 589 — это чиновники районного и поселкового уровней.

В сентябре была осуждена экс-губернатор автономной префектуры провинции Гуйчжоу 52-летняя чиновница Чжун Ян.

Ранее сообщалось, какие обвинения касаемо американских выборов отвергли в Китае.

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#китай
#коррупция
#новости
#взятка
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Стало известно об оружии США против России и Китая в космосе
Bloomberg: США готовят к запуску оружие для подавления спутников России и Китая
26 октября 2024, 11:25

Фото: iStock/forplayday

США готовят к запуску в 2025 году новое оружие для подавления спутников России и Китая в космосе. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на космические силы Соединенных Штатов. Отмечается, что речь идет об облегченной версии генератора помех Counter Communications System, который эксплуатируют с 2020 года.
«Оружие, предназначенное для подавления китайских и российских спутников на ранних стадиях конфликта преодолело технические проблемы и ожидается к следующему году, на два года позднее, чем планировалось», — пишут в статье.
По информации агентства, ввести новую версию генератора помех планировали в 2022 году, однако преодолеть проблемы технического характера удалось лишь недавно. Сообщается, что первые испытания оружия для подавления спутников рассчитывают в первом квартале 2025 года.

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#оружие
#испытания
#сша
#космос
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Явка на выборы в Грузии составляет 9,27% в первые часы
26 октября 2024, 11:19

Фото: istockphoto/Denis Kabanov

Явка на парламентские выборы в Грузии в первые пару часов составляет 9,27%, информирует пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани в рамках брифинга.
«К данному времени (9:00 мск) на избирательный участок прибыли 324 тысяч 197 избирателей, это 9,27%», — прокомментировала она.
В 2020 году явка в это время была 8,33%, а в 2916-м — 8,34%. Порога явки нет, выборы признают состоявшимися вне зависимости от числа участников голосования.

Ранее спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявлял, что в стране имеются силы, которые хотят госпереворота. Политик упомянул некие признаки ведущейся подготовки захвата власти антидемократическим путем.

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#мир
#грузия
#выборы
#новости
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Израиль предупредил Иран о предстоящем ударе заранее
Axios: Израиль предупредил Иран о предстоящем ударе заранее
26 октября 2024, 11:06

Фото: istockphoto/e-crow

Тель-Авив предупредил Тегеран о предстоящем ударе заранее. Как уточняет Axios, ссылаясь на источники, Израиль обозначил потенциальные цели и призывал не бить в ответ.
«Израильтяне заранее обозначили для иранцев, какие цели они в общем будут атаковать и какие не будут», — говорится в сообщении.
Источники добавили, что сообщение от Израиля являлось попыткой по ограничению продолжающегося обмена ударами между государствами, а также по предотвращению более широкой напряженности.

Иран негативно отреагировал на ликвидацию Армией обороны Израиля генсека шиитской группировки «Хезболлах» Хасана Насруллы, а позже нанес массированный ракетный удар по Израилю.

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#мир
#израиль
#иран
#новости
#война
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Стало известно, как будет выглядеть купюра БРИКС на саммите в 2025 году
На купюре БРИКС в 2025 году изобразят животных
26 октября 2024, 10:33

Владимир Путин с купюрой БРИКС (Фото: РИА Новости/Станислав Красильников)

На купюре саммита БРИКС в 2025 году изобразят животных, которые ассоциируются с государствами-участниками объединения, рассказал ТАСС гендиректор компании «АРМ-регистр» и автор похожей купюры, продемонстрированной на саммите этого года, Евгений Федоров.
«У России медведь, соответственно, у кого-то лев, у кого-то коза», — пояснил Федоров.
По его словам, сейчас разрабатывается купюрная линейка под названием «Тотемные животные» с номиналом 200. В настоящее время, добавил Федоров, на «лице» изображен Кремль, а также статуя с Христом-Искупителем, что в Рио-де-Жанейро.

До этого президент России Владимир Путин увидел «купюру БРИКС» на саммите в Казани, которую передал главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. Как отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, купюра Набиуллиной не понравилась.

Саммит БРИКС в Казани завершился 24 октября. Он стал самым крупным событием во внешней политике на территории РФ.

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#мир
#саммит
#брикс
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Володин: в ноябре начнут работать законы об иноагентах и ужесточении миграции
26 октября 2024, 10:32

Вячеслав Володин (Фото: сайт Госдумы РФ)

Законы об иноагентах и ужесточении миграции начнут работать в ноябре, сообщил у себя в Telegram Председатель ГД Вячеслав Володин. Таким образом с 7 ноября ужесточатся правила въезда иностранцев в РФ. Данными, полученными от государственной геномной регистрации, можно пользоваться, чтобы установить личность.
Нововведения также исключат ошибки, допущенные во время регистрации мигрантов в государственных системах, не допуская в Россию нарушивших ранее закон иностранных граждан, пояснил парламентарий.

С 1 ноября Роскомнадзор будет вести список блогов и каналов, чья аудитория свыше десяти тысяч подписчиков. Авторы таких каналов должны дать о себе сведения и «не распространять запрещенную информацию». Володин считает, что таким образом будет повышена безопасность цифровой среды.

С 11 ноября будут прекращены полномочия иноагентов во властных структурах, поскольку «представлять жителей в органах публичной власти не могут те, кто работает не в интересах своей страны», добавил председатель ГД.

Помимо этого, с 21 ноября российское гражданство нельзя будет получить без присяги, принятые в гражданство должны ее принести до указанного срока. Остальные решения о приеме будут аннулированы, если человек не принес присягу.

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#мир
#россия
#закон
#мигранты
#иноагенты
#госдума
#вячеслав володин
#новости
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Германия и Франция отказались обходить вето Венгрии ради помощи Украине
Bloomberg: ФРГ и Франция отвергли план ЕС по обходу вето Венгрии по Украине
26 октября 2024, 09:58

Олаф Шольц, Марк Рютте и Эммануэль Макрон (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Германия и Франция отказались поддержать план Евросоюза, который позволил бы обойти вето Венгрии и оказать военную помощь Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.
Европейская служба внешних связей предложила странам ЕС делать добровольные пожертвования в Европейский фонд мира, что позволило бы отправлять Киеву финансовые средства без поддержки от всех стран-участниц. Но при этом Берлин и Париж выразили обеспокоенность в том, что эти действия могут превратить фонд в инструмент внешней политики.

Согласно информации агентства, другие государства Европейского союза так же могут отказаться вносить добровольные взносы ради помощи Украине.

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В российском посольстве рассказали о ситуации в Тегеране после атаки Израиля
Посольство РФ: данных о пострадавших россиянах в ходе атаки на Иран не поступало
26 октября 2024, 08:53

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Российское посольство в Тегеране после удара Израиля по Ирану работает в штатном режиме. Об этом говорится в заявлении диппредставительства в Telegram-канале.
Отмечается, что сведений о пострадавших россиянах не поступало. Согласно информации посольства, в настоящее время обстановка в столице и крупных городах Ирана является спокойной.

Напомним, в ночь на 26 октября Армия обороны Израиля начала наносить точечные удары по военным объектам в Иране. В пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что операция организована в ответ на длительные атаки со стороны Тегерана. Соединенные Штаты призывают Иран не отвечать на нынешний удар Израиля.

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#иран
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США призвали Иран не отвечать на нынешний удар Израиля
26 октября 2024, 08:08

Фото: iStock/rarrarorro

США призывают Иран не отвечать на нынешний удар Израиля. Об этом сообщил представитель американской администрации высокого ранга, выступая на специальном брифинге для СМИ, который был посвящен удару Израиля по Ирану.
Отмечается, что Соединенные Штаты считают данную операцию Израиля завершением военного противостояния двух стран. При этом представитель американской администрации высокого ранга отказался уточнить, подавал ли Тегеран Вашингтону сигналы о том, какие шаги может сделать в дальнейшем.

Он также подтвердил, что США поддерживают многочисленные каналы связи с Ираном.

Напомним, 1 октября текущего года Иран выпустил по Израилю сотни ракет. Большую часть из них удалось перехватить. Тель-Авив пообещал ответить на это. Сегодня, 26 октября, Израиль завершил операцию по нанесению ударов по военным объектам в Иране.

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#иран
#удар
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