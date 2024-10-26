На Западе заговорили о потере влияния на международной арене

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Запад должен пойти на серьезные уступки развивающимся странам Глобального Юга и отказаться от привилегий, чтобы спасти репутацию и влияние на международной арене. Об этом пишет немецкая газета Der Spiegel. Отмечается, что БРИКС стал привлекать все больше новых государств.
«Негодование <...> растет у стран Глобального Юга. Чтобы это остановить, Западу придется пойти на реальные уступки и отказаться от привилегий», — пишут в статье.По информации газеты, БРИКС привлекает все больше участников и увеличивает свое влияние, а также превосходит G7 не только по количеству населения, но и по экономическим показателям, что становится серьезным вызовом для Запада.
«Западу также необходимо развивать свою политическую культуру. Это включает встречу с представителями <...> более слабых стран на равных и серьезное отношение к их проблемам», — подчеркивается в материале.Читайте также:
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