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G7 выделит Украине 50 миллиардов долларов за счет российских активов

Лидеры G7 планируют выделить Украине $50 млрд за счет замороженных активов РФ
13 июня 2024, 03:44
Фото: istock / Bet_Noire

Фото: istock / Bet_Noire

Государства «Большой семерки» (G7) договорились до конца 2024 года выделить Украине 50 миллиардов долларов за счет заблокированных российских активов. Об этом информирует AFP.
«Лидеры G7 достигли соглашения о выделении $50 миллиардов для Украины за счет использования замороженных российских активов», — заявил Елисейский дворец.
Указано, что Киев получит средства до конца текущего года.



Также отмечается, что сейчас специалисты должны будут проработать этот вопрос, чтобы гарантировать его соответствие закону.

Ранее советник президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что G7 вырабатывает ряд конкретных договоренностей по изъятию замороженных активов РФ для передачи Украине, отмечается «хороший прогресс». Он добавил, что США намерены представить чёткий план в совместной декларации лидеров G7.

До этого стала известна сумма проданных в Республике Крым активов украинских олигархов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Зеленский провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии
13 июня 2024, 02:46

Президент Украины Владимир Зеленский и наследный принц, премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бин Сальман Аль Сауд провели переговоры в Джидде. Об этом сообщил украинский глава в своём Телеграм-канале.
Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию с официальным визитом вечером 12 июня.

«Обсудили двусторонние отношения Украины и Саудовской Аравии, отметили хорошую динамику выполнения наших предыдущих договоренностей», — написал Зеленский.
Помимо этого, как утверждает украинский лидер, обсуждалась подготовка к конференции по Украине.

15-16 июня Швейцария проведет конференцию по Украине вблизи города Люцерн. Россия не будет принимать в ней участия. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов до этого сообщил, что Швейцария не направляла российской стороне приглашение для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае.

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#саудовская аравия
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Уехавшая в Россию политик из АдГ выиграла выборы в Гамбурге
Bild: политик от АдГ выиграла на выборах в Гамбурге, несмотря на отъезд в РФ
12 июня 2024, 23:14

Фото: istock / photosvit

Уехавшая из ФРГ в РФ немецкий политик Ольга Петерсен, которая представляет партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), выиграла местные выборы и прошла в парламент Гамбурга. Об этом информирует Bild.
По данным информагенства, Петерсен набрала почти 3,5 тысячи голосов в гамбургском районе Хаусбрух, которых, предположительно, ей будет достаточно для победы и прохода в районное собрание. Стоит отметить, что еще не подсчитаны голоса, которые были поданы по почте, но, вероятнее всего, на итог голосования они уже не повлияют.

Уроженка Омска Петерсен вместе с семьей переехала в германию в 2008 году. В качестве правозащитницы она ранее выступала на площадке ОБСЕ, где высказывалась о проблеме дискриминации россиян на территории ФРГ и других государств Евросоюза. Политик посещала Россию в качестве наблюдателя на выборы президента 2024 года. Затем фракция АдГ в парламенте Гамбурга исключила Петерсен из своих рядов. В настоящий момент обсуждает вопрос об исключении ее из партии.

Помимо того, школьные преподаватели детей Петерсен обратились в соц органы с жалобами на странное поведение детей политика. Это побудило Петерсен покинуть Германию с тремя несовершеннолетними, поскольку она испугалась, что у нее могут их отнять.

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На Западе назвали причину провала конференции по Украине
Меркурис: многие страны отказались от саммита из-за потери доверия к Зеленскому
12 июня 2024, 22:56

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Число стран, отказавшихся от участия в конференции по Украине в Швейцарии, увеличивается из-за потери доверия к Зеленскому на фоне множества ошибок украинского руководства, отметил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
«Эта конференция изначально была неудачной идеей и обречена на провал. Похоже, это была попытка укрепить позиции Зеленского после неудачного контрнаступления прошлым летом и его решения отменить президентские выборы. Но сейчас, когда ситуация в Украине ухудшается, а доверие к Зеленскому ослабевает, все больше стран предпочитают держаться в стороне», — заявил эксперт.
Конференция по Украине пройдет в Швейцарии 15-16 июня. Около 80 стран подтвердили свое участие, однако президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не будут присутствовать.

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Россия предложила ООН снять санкции с Северной Кореи
Небензя в ООН заявил о необходимости пересмотра бессрочных санкций против КНДР
12 июня 2024, 20:55

Фото: istock / DedMityay

Мировое сообщество должно пересмотреть режим бессрочных санкций против Северной Кореи, так как они не предусматривают возможность снятия ограничений с отдельных лиц.
Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по правам человека в КНДР, сообщает ТАСС.

«Механизмы по корректировке рестрикций в отношении этой страны не работают, а процедура справедливого решения о делистировании отсутствует. Все другие ограничительные меры в отношении других стран имеют конечные реалистичные цели и подвергаются регулярному пересмотру», — объяснил Небензя.
Российский дипломат отметил, что несмотря на членство в ООН, КНДР фактически лишена всех возможностей для международного взаимодействия. Небензя добавил, что страны, которые инициировали это заседание, усугубляют ситуацию для Северной Кореи односторонними санкциями.

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Высшее руководство Саудовской Аравии не встретило Зеленского в аэропорту
Президент Украины Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию
12 июня 2024, 20:40

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Саудовскую Аравию. Однако, как сообщило агентство SPA, высшее руководство страны не присутствовало при его прибытии в аэропорт города Джидда.
«В международном аэропорту в Джидде Зеленского встретили заместитель губернатора провинции Мекка принц Сауд бин Мишааль бин Абдель Азиз и государственный министр Мусаид бин Мохаммед Аль-Айбан», — говорится в сообщении.
Кроме того, в аэропорту были посол Саудовской Аравии на Украине Мухаммед Аль-Джибрин, посол Украины в Саудовской Аравии Анатолий Петренко и другие официальные лица.

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В Белоруссии заявили о готовности к применению ядерного оружия
Генштаб Белоруссии заявил, что ВС готовы к применению ядерного оружия
12 июня 2024, 19:02

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

Глава Генштаба страны Павел Муравейко заявил, что Белоруссия присоединилась ко второму этапу проводимых РФ учений с нестратегическими ядерными силами. Об этом сообщает ТАСС.
Глава Генштаба Белоруссии отметил, что в рамках учений комплексы «Искандер» выдвинулись в определенные районы, получили боеприпасы и заступили на боевое дежурство. Муравейко добавил, что подобные действия осуществила авиация страны.

Ранее сообщалось, что корабли Северного флота завершили учения по применению оружия и прибыли в порт кубинской Гаваны.

Напомним, 6 мая текущего года российский Генштаб по поручению главы российского государства Владимира Путина начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа и сил ВМФ, в том числе с использованием нестратегического ядерного оружия.

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Минфин: США ввели санкции против лиц из России и КНР в связи с СВО
12 июня 2024, 18:31

Фото: iStock/AlexLMX

США ввели санкции против физических и юридических лиц из РФ и КНР из-за проведения специальной военной операции на Украине. Об этом говорится на сайте американского финансового ведомства.
В санкционный список попали более тридцати физических лиц и более двухсот структур из России и Китая. Американский Минфин ввел ограничения и в отношении 7 судов РФ для перевозки сжиженного природного газа.

Ранее сообщалось, что США могут ввести ограничительные меры в отношении Китая за приписываемые китайской стороне поставки ключевых технологий России.

Напомним, 12 июня текущего года Минфин США расширил антироссийский санкционный список. В него вошли Московская биржа, Национальный клиринговый центр, страховая компания «СОГАЗ» и другие компании.

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США ввели санкции против НКЦ, Мосбиржи, «Арктик СПГ» и СОГАЗ
12 июня 2024, 18:09

Фото: iStock/designer491

Минфин США расширил антироссийский санкционный список, включив в него более тридцати физических лиц и свыше двухсот юридических лиц. Об этом говорится на сайте американского финансового ведомства.
В новый санкционный список попала Московская биржа и Национальный клиринговый центр. Последний выполняет роль посредника в сделках с валютой на бирже.

Согласно данным Минфина США, меры российского правительства по привлечению капитала в отношении Мосбиржи увеличивают возможности россиян и граждан других государств «получать прибыль от военной машины Кремля». Уточняется, что ограничения также были введены против страховой компании «СОГАЗ», проекты «Арктик СПГ 1» и «Арктик СПГ 3», «Мурманский СПГ», «Газпром инвест», «Русгаздобычу», холдинг «Синара — транспортные машины».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в беседе с ТАСС, что «Россия не оставит данные агрессивные действия без ответа».

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#меры
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#биржа
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МО РФ: отряд кораблей Северного флота закончил учения и прибыл в Гавану
12 июня 2024, 17:56

Фото: iStock/TebNad

Корабли Северного флота завершили учения по применению высокоточного оружия и прибыли в порт кубинской Гаваны. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что в состав отряда вошли фрегат «Адмирал Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер». Примечательно, что учения были завершены за несколько часов до захода в порт Гаваны.

Ранее сообщалось, что сегодня, 12 июня, во втором этапе учений нестратегических ядерных сил был задействован личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа и Военно-морской флот.

Напомним, 6 мая текущего года российский Генштаб по поручению главы российского государства Владимира Путина начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа и сил ВМФ, в том числе с использованием нестратегического ядерного оружия.

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