G7 выделит Украине 50 миллиардов долларов за счет российских активов

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Государства «Большой семерки» (G7) договорились до конца 2024 года выделить Украине 50 миллиардов долларов за счет заблокированных российских активов. Об этом информирует AFP.
«Лидеры G7 достигли соглашения о выделении $50 миллиардов для Украины за счет использования замороженных российских активов», — заявил Елисейский дворец.Указано, что Киев получит средства до конца текущего года.
Также отмечается, что сейчас специалисты должны будут проработать этот вопрос, чтобы гарантировать его соответствие закону.
Ранее советник президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что G7 вырабатывает ряд конкретных договоренностей по изъятию замороженных активов РФ для передачи Украине, отмечается «хороший прогресс». Он добавил, что США намерены представить чёткий план в совместной декларации лидеров G7.
До этого стала известна сумма проданных в Республике Крым активов украинских олигархов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак