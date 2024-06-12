Россия предложила ООН снять санкции с Северной Кореи

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Мировое сообщество должно пересмотреть режим бессрочных санкций против Северной Кореи, так как они не предусматривают возможность снятия ограничений с отдельных лиц.
Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по правам человека в КНДР, сообщает ТАСС.
Российский дипломат отметил, что несмотря на членство в ООН, КНДР фактически лишена всех возможностей для международного взаимодействия. Небензя добавил, что страны, которые инициировали это заседание, усугубляют ситуацию для Северной Кореи односторонними санкциями.
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«Механизмы по корректировке рестрикций в отношении этой страны не работают, а процедура справедливого решения о делистировании отсутствует. Все другие ограничительные меры в отношении других стран имеют конечные реалистичные цели и подвергаются регулярному пересмотру», — объяснил Небензя.
Российский дипломат отметил, что несмотря на членство в ООН, КНДР фактически лишена всех возможностей для международного взаимодействия. Небензя добавил, что страны, которые инициировали это заседание, усугубляют ситуацию для Северной Кореи односторонними санкциями.
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Артем Кузьмин