Высшее руководство Саудовской Аравии не встретило Зеленского в аэропорту

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Саудовскую Аравию. Однако, как сообщило агентство SPA, высшее руководство страны не присутствовало при его прибытии в аэропорт города Джидда.
«В международном аэропорту в Джидде Зеленского встретили заместитель губернатора провинции Мекка принц Сауд бин Мишааль бин Абдель Азиз и государственный министр Мусаид бин Мохаммед Аль-Айбан», — говорится в сообщении.Кроме того, в аэропорту были посол Саудовской Аравии на Украине Мухаммед Аль-Джибрин, посол Украины в Саудовской Аравии Анатолий Петренко и другие официальные лица.
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