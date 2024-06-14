G7 заключили политическое соглашение по заблокированным активам РФ

Фото: istock / AlexLMX
Главы государств-участников «Большой семерки» в рамках саммита в итальянской области Апулия заключили политическое соглашение по применению заблокированных российских активов в пользу Украины. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, передает РИА Новости.
«Мы достигли политического соглашения для предоставления дополнительной финансовой помощи Украины в размере около 50 миллиардов долларов до конца года благодаря механизму кредитов, для возвращения которых будут использоваться доходы от замороженных в наших юрисдикциях активов России», — заявила она.Политик отметила, что средства направят Украина посредством системы займов.
По данным Мелони, об изъятии финансов не идет речи. Имеется в виду использование доходов от замороженных активов России под гарантии кредитования Украины.
Осталось лишь разработать техническую сторону вопроса, добавила премьер-министр.
Читайте также:
«Абсолютный прогноз»: Порошенко сделал судьбоносное заявление для Украины
Сенатор Гибатдинов заявил о связи между заявлениями Пашиняна и США
Reuters: Китай начал готовить альтернативу для мирного саммита в Швейцарии
Алина Юрчак