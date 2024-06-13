Сенатор Гибатдинов заявил о связи между заявлениями Пашиняна и США

Соглашение по безопасности между Вашингтоном и Киевом, которое подпишут в четверг, предусматривает, что США будут консультировать Украину на высоком уровне в течение суток, если на Украину нападут в будущем. Об этом пишут обозреватели издания The Washington Post, ссылаясь на источники.