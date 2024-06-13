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Сенатор Гибатдинов заявил о связи между заявлениями Пашиняна и США

13 июня 2024, 21:15
Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Член Совета Федерации Айрат Гибатдинов заявил, что все заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна против ОДКБ и президента Белоруссии Александра Лукашенко направлены на то, чтобы угодить США.


«Он готов сделать всё в угоду США, а их главной целью является снизить авторитет России. Именно поэтому Пашинян регулярно заявляет об уходе из ОДКБ и нарушает свои обязательства перед собственным народом. Он ставит под угрозу суверенитет Армении. По сути дела, он стал заложником той ситуации, которую сам же и создал», — отметил в беседе с NEWS.ru Гибатдинов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров допустил, что заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о Белоруссии и ОДКБ на эмоциях.

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#сша
#заявление
#армения
#россия
#белоруссия
Сенатор Джабаров объяснил заявление Пашиняна о Белоруссии
13 июня 2024, 21:10

Фото: РИА Новости/Александр Щербак

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров допустил, что заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о Белоруссии и ОДКБ на эмоциях.
По его мнению, не обошлось здесь без влияния Запада.

«Я думаю, не нужно горячиться, потому что иногда на эмоциях говоришь такое, что потом жалеешь. Белоруссия всегда была верным союзником всех входящих в ОДКБ стран, включая Армению. Может быть, американцы стараются настроить Армению против Белоруссии, которую они ненавидят, как и Россию», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Джабаров.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не посетит Белоруссию, пока президентом является Александр Лукашенко, и призвал белорусского лидера извиниться.

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#белоруссия
#министр
#заявление
#армения
#александр лукашенко
#политика
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Названы особенности захваченного у ВСУ робота THeMIS
Коц: трофейный робот THeMIS получил гибридную силовую установку
13 июня 2024, 19:26

Фото: iStock/YakubovAlim

Роботизированная платформа THeMIS получила обеспечивающую до 15 часов автономной работы гибридную силовую установку.
Ее в конце мая захватили бойцы ВС РФ, заявил РИА Новости военный корреспондент Андрей Коц.

ВСУ получили несколько машин семейства THeMIS в 2022 году. THeMIS Cargo доставляет до 1,2 тысячи килограммов груза на передовую, а THeMIS Combat может нести различное вооружение. Также есть робот THeMIS ISR, который обеспечивает подразделения данными о ситуации на определенном участке фронта.

Коц допустил, что данные, которые извлекут из трофея, можно бвудет применять в изделиях российского военно-промышленного комплекса.

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#всу
#россия
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Reuters: Китай начал готовить альтернативу для мирного саммита в Швейцарии
13 июня 2024, 19:00

Фото: iStock/Sky_Blue

Китай активно пытается убедить развивающиеся страны присоединиться к своему плану мирного урегулирования конфликта на Украине в преддверии конференции в Швейцарии. Об этом сообщает Reuters.
Примечательно, что Китай отказался принимать участие в данной конференции. Уточняется, что КНР не критикует открыто предстоящий саммит и не призывает развивающиеся страны не принимать участие в нем.

При этом Пекин предупреждает, что конференция может отсрочить мирное урегулирование украинского конфликта и затянуть ​СВО.

Напомним, 15-16 июня Швейцария проведет саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не будет принимать в нем участие. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов до этого сообщил, что Швейцария не направляла российской стороне приглашение для участия в саммите по Украине.

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#китай
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#саммит
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#сво
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#швейцария
#украина
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WP: Штаты будут консультировать Украину в течение 24 часов в случае нападения
13 июня 2024, 18:30

Фото: РИА Новости/Стрингер

Соглашение по безопасности между Вашингтоном и Киевом, которое подпишут в четверг, предусматривает, что США будут консультировать Украину на высоком уровне в течение суток, если на Украину нападут в будущем. Об этом пишут обозреватели издания The Washington Post, ссылаясь на источники.
«Оно обязывает США провести консультации на высоком уровне с Киевом в течение 24 часов, если Украина снова подвергнется нападению в будущем», – сказано в статье.

Перед этим помощник американского лидера Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан говорил, что в соглашении между Вашингтоном и Киевом, которое готовят к подписанию, не упоминаются конкретные суммы, однако оно обязывает хозяина Белого дома добиваться новых ассигнований на нужды киевского режима от конгресса США.

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#сша
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#владимир зеленский
#новости
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В США раскрыли тактику в случае нападения на Украину
WP: США будут консультировать Украину в течение 24 часов в случае нападения
13 июня 2024, 18:27

Фото: iStock/rarrarorro

Штаты обязуются консультировать Украину в течение 24 часов в случае нападения в будущем.
Об это пишет The Washington Post со ссылкой на источники. По данным издания, пункт будет прописан в соглашении по безопасности между Вашингтоном и Киевом, которое лидеры стран подпишут в четверг по результатам встречи в Италии.

Незадолго до этого председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун сообщил, что страны Запада намерены передать ВСУ американские истребители F-16 летом текущего года.

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#сша
#украина
#россия
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В Кыргызстане банки временно ограничили денежные переводы в РФ и обратно
13 июня 2024, 17:46

Фото: istockphoto/HStocks

Работа с системами переводов из России и в обратном направлении приостановлена рядом банков Кыргызстана. Об этом сообщается на ресурсах некоторых финансовых организаций. Уточняется, что приостановка связана с техническими работами.
По заявлению РСК-банка, занимающего одну из лидирующих позиций на республиканском финансовом рынке, сейчас не работают системы переводов Astrasend, «Юнистрим», Contact, «Золотая корона», «Сбербанк-онлайн». В организации добавили, что как только работа с вышеуказанными системами возобновится, об этом сообщат дополнительно.

По той же причине с системами сейчас не работает банк «Компаньон». А Мбанк, являющийся одним из самых популярных банков на рынке Киргизии, ввел ограничение в работе с рублями. Оно связано с волатильностью курса, а также с возможным резким колебанием рынка валюты.

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#россия
#киргизия
#банки
#новости
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Отвлекают от внутренних проблем: В МИД Белоруссии ответили на слова Пашиняна о Лукашенко
В МИД Белоруссии назвали слова Пашиняна о Лукашенко недальновидной позицией
13 июня 2024, 17:33

Фото: Официальный сайт Кремля

Армянский премьер-министр Никол Пашинян раскритиковал главу Белоруссии Александра Лукашенко, чтобы отвлечь народ от внутренних проблем, с таким заявлением выступил официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз, его цитирует РИА Новости.
Напомним, ранее Пашинян, в ходе своего выступления в парламенте, заявил, что президент одной из стран, входящих в ОДКБ, признал свое участие в подготовке 44-дневной войны между Арменией и Азербайджаном в 2020 году, поддерживал Баку и желал ему победы. Из слов армянского премьера стало понятно, что речь идёт о Лукашенко.

«Если кто-то решил отвлечь внимание от внутренних проблем образом внешнего врага, то это весьма недальновидная позиция», — прокомментировал слова Пашиняна Глаз.

Представитель белорусского МИД напомнил, что Минск и Ереван связывают давние дружеские отношения.

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#армения
#белоруссия
#мид
#александр лукашенко
#никол пашинян
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Остин: Штаты не давали согласия на удары ВСУ американским оружием вглубь РФ
13 июня 2024, 17:24

Фото: istockphoto/Phototreat

США не одобряли удары со стороны боевиков ВСУ вглубь российской территории американским оружием. Позиция по данному вопросу не изменилась. Об этом журналистам в рамках встречи стран-участниц контактной группы помощи Украине в Брюсселе заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
«Наша политика в том, что касается допустимости нанесения ударов на большие расстояния с применением американского оружия не претерпела изменений», – сказал Остин.

Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт рассказывала, как глава киевского режима Владимир Зеленский хочет одержать победу в украинском конфликте. По словам Вагенкнехт, бывший президент Украины хочет напрямую втянуть НАТО в боевые действия.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что призывы генсека НАТО Йенса Столтенберга обязать все страны-участницы блока поставлять оружие Киеву вряд ли повлияют на ход событий.

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#мир
#россия
#украина
#сша
#война
#спецоперация
#всу
#новости
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Глава МИД Таиланда вручил Лаврову письмо о желании страны стать членом БРИКС
Глава МИД Таиланда вручил Лаврову письмо с просьбой вступить в БРИКС
13 июня 2024, 17:12

Фото: iStock/Three_k

Министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиемпхонг вручил главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо с просьбой предоставить стране членство в БРИКС.
Соответствующее заявление появилось на официальном сайте МИД Таиланда. Там указывается, что министр Сангиемпхонг вручил письмо с намерением Таиланда стать полноправным членом БРИКС главе МИД РФ Сергею Лаврову.

На саммите БРИКС все государства-участники положительно отреагировали на решение Бангкока присоединиться к объединению, добавили в ведомстве.

Ранее Сангиемпхонг заявил, что Таиланд искренне желает вступить в БРИКС.

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#россия
#брикс
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