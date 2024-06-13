Сенатор Гибатдинов заявил о связи между заявлениями Пашиняна и США

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Член Совета Федерации Айрат Гибатдинов заявил, что все заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна против ОДКБ и президента Белоруссии Александра Лукашенко направлены на то, чтобы угодить США.
«Он готов сделать всё в угоду США, а их главной целью является снизить авторитет России. Именно поэтому Пашинян регулярно заявляет об уходе из ОДКБ и нарушает свои обязательства перед собственным народом. Он ставит под угрозу суверенитет Армении. По сути дела, он стал заложником той ситуации, которую сам же и создал», — отметил в беседе с NEWS.ru Гибатдинов.
Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров допустил, что заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о Белоруссии и ОДКБ на эмоциях.
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