«Абсолютный прогноз»: Порошенко сделал судьбоносное заявление для Украины

РИА Новости/Стрингер
Зимой Украина приблизится к энергетической катастрофе. Об этом заявил украинский политик Петр Порошенко. Запись выступления лидера партии «Европейская солидарность» опубликована YouTube-каналом «Прямой».
«Абсолютный консенсусный прогноз заключается в том, что, если не принять срочных мер, у нас будет ситуация, когда зимой мы приблизимся к энергетической катастрофе», – сказал Порошенко.
По его словам, с приходом низких температур отопление будет доступно украинцам лишь четыре часа в сутки, а также начнут замерзать трубы. Кроме того, по заявлению Порошенко, такое развитие событий спровоцирует массовый отток населения из страны. При этом он добавил, что сам смотрит на сложившуюся обстановку «более оптимистично».
Ранее бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков говорил, что следующий отопительный сезон может стать для страны «катастрофическим».
Плачков порекомендовал украинцам искать «друзей, знакомых», живущих с дровяным отоплением.
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