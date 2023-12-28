Галкину* в России может грозить до 15 лет лишения свободы

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Депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР) обратился в Генпрокуратуру и предложил привлечь Максима Галкина* к уголовной ответственности за дискредитацию российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе парламентария.
Луговой считает необходимым привлечь Галкина* сразу по двум статьям Уголовного кодекса России, по которым ему может грозить до 15 лет тюрьмы.
Ранее с тало известно, что следственный комитет повторно проверит высказывания Галкина* и Пугачёвой. С такой просьбой в СК обратились общественники из «Зова народа», попросив следователей обратить внимание на антироссийские высказывания Галкина*, которые он делал во время своих заграничных концертов в Анталье. Сообщается, что он признавался в спонсировании ВСУ, а также высмеивал атаки украинских дронов на Москву.
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«Луговой обратился с депутатским запросом к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку на наличие в публичных действиях Галкина* состава преступления по статьям 207.3 и 280.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии и неоднократная дискредитация ВС РФ)», - говорится в сообщении пресс-службы.
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Элина Позднякова