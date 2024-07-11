Галузин: Москва сожалеет об участии Еревана в саммите НАТО

Фото: сайт НАТО
В Министерстве иностранных дел России выразили сожаление в связи с участием Еревана в саммите НАТО, который проходит в Вашингтоне.
По словам Евгения Галузина, в сфере безопасности Армения остаётся членом ОДКБ и участвует во многих двусторонних соглашениях в военной и военно-технической областях. К сожалению, вместо того чтобы конструктивно обсудить общие опасения, Ереван выбрал другой путь.
Он отметил, что такое сотрудничество с теми, кто стремится к «стратегическому поражению» России, может серьёзно дестабилизировать обстановку на Южном Кавказе и нанести ущерб безопасности Армении.
Евгений Галузин также отметил, что попытки «усидеть на двух стульях» в экономической сфере также могут быть нереалистичными. Он привёл в пример выступление заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука на форуме «Примаковские чтения» в Москве, где он говорил о евроустремлениях Еревана в контексте его обязательств в рамках ЕАЭС.
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«В Армении наблюдается тенденция к усилению взаимодействия с НАТО или отдельными членами альянса. Это проявляется в различных аспектах, таких как внедрение натовских стандартов, закупка вооружений, проведение совместных учений и участие в саммитах. Всё это вызывает глубокое сожаление», — заявил Евгений Галузин.
Он отметил, что такое сотрудничество с теми, кто стремится к «стратегическому поражению» России, может серьёзно дестабилизировать обстановку на Южном Кавказе и нанести ущерб безопасности Армении.
«Уверен, что знающие специалисты и политики в Армении осознают возможные последствия таких неосмотрительных шагов», — добавил он.
Евгений Галузин также отметил, что попытки «усидеть на двух стульях» в экономической сфере также могут быть нереалистичными. Он привёл в пример выступление заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука на форуме «Примаковские чтения» в Москве, где он говорил о евроустремлениях Еревана в контексте его обязательств в рамках ЕАЭС.
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Мира Полтева