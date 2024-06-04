В Харьковской области рассказали о целях мобилизации на Украине

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Глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев рассказал, что мобилизация на Украине проводится, чтобы забрать как можно больше людей из Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости.
«Вся мобилизация, о которой сейчас очень многие говорят, она нацелена именно на Харьков. Поэтому киевский режим старается бросить в эту харьковскую мясорубку как можно больше сил», — сообщил он.
Ганчев подчеркнул, что киевский режим пытается бросить в бой «все человеческие ресурсы» Харькова и области, не успевая их готовить.
Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить информацию о себе в военкомате. Датой вручения повестки будет считаться дата, когда в документе поставили штамп о невозможности вручения лично в руки и повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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