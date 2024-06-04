Боец ВС РФ Квока заявил, что ВСУ под Угледаром прячут оставшиеся гаубицы М777

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Бойцы ВСУ под Угледаром прячут оставшиеся у них западные гаубицы М777 из-за высокого риска их поражения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на командира расчета самоходной артиллерийской установки «Гиацинт» группировки «Восток» с позывным Квока.
«155-мм — «три топора» (гаубицы М777) — работают в ответ, но их осталось очень мало, и их не выгоняют потому, что мы их уничтожаем», — рассказал он.
По его словам, количество пораженных расчетом целей «идет на десятки». Речь идет об уничтожении военной техники, личного состава, блиндажей и укреплений Вооруженных сил Украины, огневых точек. Наиболее популярными средствами контрбатарейной борьбы в рядах украинских сил остаются ударные беспилотники, рассказал он. Боец добавил, что для этого артиллеристы оборудовали боевую машину дополнительными средствами защиты.
«Важно, чтобы во время сброса граната детонировала как можно дальше от корпуса машины и ее экипажа», — рассказал командир.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее в Крыму прокомментировали заявление Киева о легитимности власти на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова