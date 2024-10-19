Ганчев высказался о переходе Харькова под контроль России

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Глава российской администрации в Харьковской области Виталий Ганчев призвал к переходу центра Харьковской области под контроль России, передают РИА Новости.
«Я уверен в том, что Харьков все равно должен быть освобожден, это русский город, все харьковчане это прекрасно понимают», – заявил чиновник.
Он добавил, что Харьков «ждет подходящего момента», но когда российские войска подойдут к Харькову, он сможет говорить о конкретных планах.
Ранее Ганчев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают подготовку резервных войск на харьковском направлении.
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Александр Климов