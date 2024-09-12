Подпольщик сообщил про удар ФАБ по месту дислоцирования боевиков ВСУ в Харькове

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Удар при помощи фугасной авиационной бомбы нанесли по месту дислоцирования боевиков ВСУ в Харькове российские войска, пишет РИА Новости, ссылаясь на пророссийского подпольщика Сергея Лебедева. Уточняется, что, по всей вероятности, там было подразделение запрещенного в России «Азова»*.
«Харьков, прилетел ФАБ. Пока один, по месту дислокации нацистов. Говорят, по «Азову», — прокомментировал координатор сопротивления.Он уточнил, что бомбардировка продолжается.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Противник наносит удары по мирным гражданам, расстреливая целые семьи. Таким образом, считают эксперты, боевики хотят показать своим хозяевам, что способны нанести ущерб России.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
Никита Кротов