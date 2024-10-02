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Наилучшим планом для киевского режима станет возможность оставить себе Днепропетровск с Одессой, которых он все еще рискует лишиться. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works выразил экс-разведчик США Скотт Риттер.
«Сделка все еще на столе, но чем дольше вы ждете, тем увереннее становится решительная победа России. <…> Лучшее, что вы получите, это нейтралитет и надежда на то, что Россия будет достаточно добра, чтобы оставить <…> Днепропетровск, Одессу, Харьков, Суммы и Николаев», — пояснил собеседник.Он добавил, что данные территории могут стать подконтрольными РФ и включенными в условия для мирного соглашения, особенно если учесть, что они являются плацдармом для ударов по городам РФ. В итоге Украина потеряет жизненно важные для экономики республики объекты, считает аналитик.
Ранее сообщалось, как мужское население Украины избегает быть мобилизованными в войска.
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Никита Кротов