Фото: Фотобанк Московской области
Руководитель Харьковской области Виталий Ганчев заявил о поддержке идеи проведения референдума по вопросу присоединения региона к России.
По его словам, мнение жителей должно быть учтено, несмотря на текущее положение.
Ранее сообщалось о насильной эвакуации жителей региона украинскими силовиками из-за приближения линии фронта. Обязательная эвакуация была объявлена в Купянске под Харьковом. Решение вызвано «ухудшающейся военной ситуацией». Эвакуировать предстоит свыше семи тысяч человек. Их вывезут в Харьков и другие области, резюмировал Синегубов.
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«Для многих жителей Харьковской области вопрос гражданства не имеет значения. Принятие решения будет происходить не только среди тех, кто уже получил российское гражданство. Есть люди, которые находятся в оккупации, но они также могли бы высказать свою позицию, будь у них такая возможность», — заявил Ганчев в интервью РИА Новости.
Ранее сообщалось о насильной эвакуации жителей региона украинскими силовиками из-за приближения линии фронта. Обязательная эвакуация была объявлена в Купянске под Харьковом. Решение вызвано «ухудшающейся военной ситуацией». Эвакуировать предстоит свыше семи тысяч человек. Их вывезут в Харьков и другие области, резюмировал Синегубов.
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Елена Перлова