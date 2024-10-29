«Гавканье из-под лавки»: в Раде резко высказались об угрозах Зеленского в адрес Гутерриша

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша выглядят жалкими. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
Он подчеркнул, что все осуждения Гутерриша в настоящее время выглядят жалко. Впрочем, ещё хуже выглядел отказ в визите в Киев, который и не планировался. Уроки международной политики, продолжает Дубинский, заявляют о необходимости последствий после любой угрозы. В противном случае такие угрозы перестают восприниматься всерьёз, а в какой-то момент и вовсе начинают классифицироваться как «раздражающее гавканье из-под лавки», написал депутат в своём Telegram-канале.
Днём ранее Зеленский в интервью индийскому изданию The Times of India нахамил Гутерришу за его визит на саммит БРИКС в Казани. Ранее украинский президент уже не раз нелицеприятно высказывался в адрес генсека ООН и даже запретил ему приезжать в Киев на встречу.
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Анастасия Чинкова