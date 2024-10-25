Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство визитом генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в Казань, где проходил саммит БРИКС с участием лидеров России и других стран.
В своем обращении в Международный день ООН Зеленский подчеркнул, что такие мероприятия должны проходить в глобальном масштабе, а не только в Казани.
Саммит в Казани проходил с 22 по 24 октября, и во время его заключительных мероприятий президент России Владимир Путин отметил важность реформирования институтов развития ООН, подчеркивая необходимость изменений в международных структурах.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц высказался против передачи крылатых ракет Taurus Вооружённым силам Украины, несмотря на неоднократные просьбы украинского президента Владимира Зеленского. Шольц заявил, что такое решение будет неверным и может привести к эскалации конфликта.
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«Сегодня, в Международный день ООН, стоит напомнить, что это праздник для всего мира, а не только для тех, кто собирается в Казани», — написал Зеленский в своем Telegram-канале, критикуя внимание, которое, по его мнению, ООН уделила саммиту БРИКС.
Саммит в Казани проходил с 22 по 24 октября, и во время его заключительных мероприятий президент России Владимир Путин отметил важность реформирования институтов развития ООН, подчеркивая необходимость изменений в международных структурах.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц высказался против передачи крылатых ракет Taurus Вооружённым силам Украины, несмотря на неоднократные просьбы украинского президента Владимира Зеленского. Шольц заявил, что такое решение будет неверным и может привести к эскалации конфликта.
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Елена Перлова