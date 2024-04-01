Гаврилов оценил нынешние отношения России и НАТО

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Отношения Россия и НАТО в настоящее время можно охарактеризовать как «более чем холодная война». Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в беседе с РИА Новости.
Дипломат предложил провести параллели между историческими эпохами и обратил внимание, что в период холодной войны почти все заявления военного блока начинались «с оценки вероятности внезапного широкомасштабного нападения СССР и Варшавского договора». Как считает Гаврилов, данная риторика опять актуальна.
Ранее стало известно, чем вступившая в НАТО Финляндия угрожает России. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«Видимо, теперь их идеал евробезопасности заключается в обмотанных колючей проволокой границах с нашей страной. Как следствие, отношения Россия–НАТО сейчас можно охарактеризовать как более, чем холодная война», — отметил Гаврилов.
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Алина Юрчак