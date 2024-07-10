Гаврилов: стремление Запада к поражению РФ грозит столкновением ядерных держав

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Стремление Запада к поражению РФ в конфликте на Украине грозит столкновением ядерных держав. Об этом заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передает РИА Новости.
Политик отметил, что на сегодняшний день отчетливо видно, как быстро и легко «трансатлантические союзники» становятся участниками противостояния с Москвой на стороне Киева. По мнению Гаврилова, Запад сделал ставку на нанесение России «стратегического поражения», что чревато серьезными последствиями.
9 июня текущего года генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг назвал победу РФ на Украине самым большим риском для блока. Он отметил, что успех Москвы «усилит авторитарных лидеров в Иране, КНДР и КНР».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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9 июня текущего года генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг назвал победу РФ на Украине самым большим риском для блока. Он отметил, что успех Москвы «усилит авторитарных лидеров в Иране, КНДР и КНР».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова