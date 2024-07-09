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США пришлось просить Россию допустить Украину на заседание Совбеза ООН

09 июля 2024, 22:42
Фото: istockphoto/Viktor Sidorov

Фото: istockphoto/Viktor Sidorov

Украина запросила у России, которая на месяц стала председателем Совбеза ООН, разрешение на участие в сегодняшнем заседании без соблюдения должных процедур и с нарушением правил, и получила отказ, после чего США были вынуждены обратиться с той же просьбой. Об этом в своем телеграм-канале сообщила политкоординатор России в СБ ООН Надежда Соколова.
По словам Соколовой, Киев прислал письмо с запросом на участие в заседании, состоящим ровно из одной строчки – самого требования.

«Без даже минимальной протокольной вежливости, которую принято выражать, обращаясь к СБ ООН. И, что называется, «на деревню дедушке» — только чтобы не обращаться к России как к председателю СБ», — поделилась Соколова.


При этом, добавила политкоординатор, вся Европа прислала «нормальные письма по форме». В связи с этим Москва отклонила прошение Украины, чтобы не случилось вновь так, что одна страна «пыталась прогнуть СБ ООН под свои понятия».

«Сказали — мы готовы пригласить Украину, но она должна, как и все другие, уважать практику работы СБ и запроситься как положено. Однако изменить свое провокационное поведение пан Кислица, естественно, не мог. За украинцев пришлось просить американцам. В итоге мы, как председательство, приняли решение допустить Украину. Но не по ее требованию, а по просьбе члена СБ», — добавила Соколова.
До этого постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ сожалеет, что Совет безопасности ООН втянули в «грязную пропагандистскую кампанию Киева» при помощи инцидента в больнице Киева. Так он прокомментировал заседание СБ ООН, связанное с попаданием ракеты по детской больнице в Киеве.

Ранее Минобороны России опровергло сообщения о российском ударе по гражданским объектам на Украине. Оборонное ведомство подчеркнуло, что все предоставленные фотографии и видео говорят как раз о том, что всему виной стала украинская ракета ПВО, запущенная из ПЗРК в черте Киева.

О падении именно украинской ракеты ПВО на детскую больницу также заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам посла России в США Анатолия Антонова, ажиотаж в США вокруг больницы «Охматдет» в Киеве — это яркий пример агрессивной антироссийской пропаганды.

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Орбан указал на увеличение шансов на перемирие на Украине
DPA: премьер Венгрии Орбан указал на увеличение шансов на перемирие на Украине
09 июля 2024, 23:07

Фото: сайт Кремля

Шансы на перемирие на Украине значительно увеличились. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил главе Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам ЕС в отчёте о визите в Россию.
Документ, представленный информационным агентством DPA, датирован 5 июля.

Орбан отметил, что по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным может утверждать, что в настоящее время шансов на перемирие и начало мирных переговоров значительно больше, чем это было ранее.

Венгерский премьер призвал представителей Евросоюза взять на себя инициативу для продвижения прекращения боевых действий на Украине. Он добавил, что сейчас политическое лидерство США сильно ограничено из-за развернувшейся в стране избирательной кампании.

Саму же поездку в Россию, к которой негативно отнеслось большинство представителей ЕС, Орбан объяснил негативным влиянием конфликта на Украине на европейскую экономику.

Напомним, что Орбан прибыл в Россию в прошлую пятницу. Он провёл встречу с Путиным, в ходе которой были затронуты в том числе и вопросы, касающиеся Украины. Премьер утверждает, что поездка была продиктована интересами его страны и стремлением добиться мира на Украине.

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#виктор орбан
#украина
#россия
#переговоры
#евросоюз
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Стало известно, как Россия отреагирует на запрет вещания для российских в Черногории
Захарова: РФ ассиметрично ответит на запрет вещания российских СМИ в Черногории
09 июля 2024, 22:05

Фото: пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала недружественными действиями запрет на вещание российских СМИ в Черногории, добавив, что РФ ответит на это ассиметрично.
Согласно опубликованному МИД РФ комментарию, «агентство по электронным СМИ Черногории предписало компетентным ведомствам страны и местным телекоммуникационным компаниям не позднее 10 июля полностью прекратить вещание целого ряда российских СМИ». Под запрет попали 20 отечественных медиа, среди которых «Первый канал», «Россия 1», RT, «Спутник», НТВ, РЕН ТВ и другие.

Захарова пояснила, что такой шаг Подгорицы является попыткой задним числом юридически оформить уже имеющийся запрет, в рамках которого в 2022 году Черногория осуществила веерную блокировку российских СМИ.

По словам Захаровой, Россия оценивает действия Черногории как враждебный акт неприкрытой цензуры, попытку выслужиться перед Брюсселем для прогресса на «евродорожке» и грубейшее нарушение медиасвобод.

«Эти недружественные действия не останутся без ассиметричного ответа», – резюмировала Мария Захарова.
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#мид рф
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Небензя: обвинение России в трагедии в Киеве говорит о двойных стандартах ООН
09 июля 2024, 21:46

Фото: МИД России

Реакция генсека ООН Антониу Гутерриша на трагедию в Киеве, в которой он обвинил Россию, говорит о двойных стандартах секретариата организации, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Накануне Гутерриш осудил «ракетные удары России» по гражданским объектам в Киеве, хотя теракт Украины в Севастополе с применением ракет ATACMS секретариат ООН не осуждал.
«Я говорил ему, что это явно двойные стандарты», – заявил Небензя журналистам.
Российский постпред также отметил, что, когда что-то происходит на Украине, генеральный секретарь и его пресс-секретарь торопятся тут же обвинить и осудить Россию.

Ранее Минобороны России опровергло сообщения о российском ударе по гражданским объектам на Украине. Оборонное ведомство подчеркнуло, что все предоставленные фотографии и видео говорят как раз о том, что всему виной стала украинская ракета ПВО, запущенная из ПЗРК в черте Киева.

О падении именно украинской ракеты ПВО на детскую больницу также заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам посла России в США Анатолия Антонова, ажиотаж в США вокруг больницы «Охматдет» в Киеве — это яркий пример агрессивной антироссийской пропаганды.

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Песков: Путин и Моди конструктивно обсудили тему Украины, выработали новые идеи
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#ракеты
#путин
#рф
#пво
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Песков: Путин и Моди конструктивно обсудили тему Украины, выработали новые идеи
09 июля 2024, 21:25

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди конструктивно обсудили тему конфликта на Украине по время встречи в Москве и выработали новые идеи. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. По его словам, Моди не претендует на посреднические усилия по урегулированию на Украине.
«Моди не претендует на посреднические усилия. Все обсуждают мир. Все являются сторонниками мира. И мы тоже являемся сторонниками мира с обеспеченной безопасностью для нас. И поэтому все обмениваются мнениями, конечно», – ответил Песков на вопрос, как Россия оценивает посреднические усилия Моди в украинском урегулировании.
Пресс-секретарь президента РФ также добавил, что у Моди родились новые свежие идеи после обмена мнениями по Украине.

Ранее Песков сообщал, что в ходе переговоров российский президент Владимир Путин и индийский премьер Индии Нарендра Моди исчерпывающе обсудили всю повестку, обсуждать ее в расширенном составе нет необходимости.

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#россия
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#песков
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Небензя: РФ сожалеет, что СБ ООН втянули в пропаганду Украины инцидентом в Киеве
09 июля 2024, 20:50

Фото: Сайт Кремля

РФ сожалеет, что Совет безопасности ООН втянули в «грязную пропагандистскую кампанию Киева» при помощи инцидента в больнице Киева, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Сегодня, 9 июля, по запросу стран запада в СБ ООН проходит заседание, связанное с попаданием ракеты по детской больнице в Киеве.
«Крайне сожалеем, что в грязную пропагандистскую кампанию Киева и его сообщников оказался втянут Совет безопасности», – заявил Небензя в ходе заседания СБ ООН по Украине.
Ранее Минобороны России опровергло сообщения о российском ударе по гражданским объектам на Украине. Оборонное ведомство подчеркнуло, что все предоставленные фотографии и видео говорят как раз о том, что всему виной стала украинская ракета ПВО, запущенная из ПЗРК в черте Киева. О падении именно украинской ракеты ПВО на детскую больницу также заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам посла России в США Анатолия Антонова, ажиотаж в США вокруг больницы «Охматдет» в Киеве — это яркий пример агрессивной антироссийской пропаганды.

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#сша
#видео
#ракета
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#больницы
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#оон
#минобороны
#ракеты
#киев
#пво
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Замгенсека ШОС Хан заявил об одном из главных событий
09 июля 2024, 20:14

Фото: iStock/Derek Brumby

Заместитель генерального секретаря ШОС Сохаил Хан заявил, что одним из главных событий стало присоединение Белоруссии к Шанхайской организации сотрудничества.
Он отметил, что в рамках этого события с Белоруссией было заключено несколько договоров о сотрудничестве.

«По итогам саммита одним из главных итогов стало завершение процедуры вступления Республики Беларусь в организацию, в результате чего состав ШОС увеличился до 10 государств», — передаёт NEWS.ru слова замгенсека.

Ранее заместитель министра экономики Белоруссии Мария Мажинская заявила, что Россия и Белоруссия ведут сотрудничество по базовым отраслям экономики, важной из которых является производство микроэлектроники.

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#россия
#сотрудничество
#белоруссия
#страны
#шос
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Зеленский прилетел в США на саммит НАТО в Вашингтоне
09 июля 2024, 20:09

Фото: istockphoto/Matt Anderson

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон, где сегодня, 9 июля, начнется саммит НАТО. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
По данным «Укринформ», Зеленский прибыл в США вместе со своей женой Еленой, возложил венок к местному мемориалу жертвам голодомора в и пообщался с украинской диаспорой в Вашингтоне.

Ранее представители НАТО заявляли, что не будут приглашать Украину вступить в Североатлантический альянс во время нынешнего саммита. Генсек блока Йенс Столтенберг пояснял, что вступление будет невозможным, пока идет военный конфликт.

Как прежде сообщали CNN, на саммите путь Киева в НАТО назовут «необратимым», данное определение поддержал Белый дом. Зеленский же заявлял, что хочет услышать «что-то похожее на приглашение» во время мероприятия в Вашингтоне.

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#сша
#конфликт
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#зеленский
#украина
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Суд в Москве заочно арестовал супругу Навального*
09 июля 2024, 18:42

Фото: istockphoto/Zolnierek

Басманный районный суд города Москвы принял решение о заочном аресте Юлии Навальной. Таким образом было удовлетворено ходатайство Следственного комитета РФ об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.
Вдове скончавшегося в исправительной колонии оппозиционера Алексея Навального* предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282.1 УК РФ — «Участие в экстремистском сообществе», напоминает телеграм-канал Readovka.

Юлия Навальная скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем была объявлена в розыск. Теперь ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Время ареста будет исчисляться с момента задержания Навальной или её экстрадиции на территорию Российской Федерации.

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* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
** Признан иноагентом, а также внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ
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#рф
#арест
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Песков: Путин и Моди рассмотрели всю повестку в узком составе
09 июля 2024, 17:44

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Всю повестку в ходе переговоров исчерпывающе обсудили российский президент Владимир Путин и индийский премьер Индии Нарендра Моди. Обсуждать ее в расширенном составе нет необходимости. Об этом журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Расширенного состава не будет. Практически вся повестка дня была сейчас закрыта. Больше 2,5 часов просидели. Все темы были закрыты», — сказал Песков.

По сообщению главы МИД РФ Сергея Лаврова, участники переговоров детально рассмотрели все вопросы касательно российско-индийских отношений.

Сам премьер Индии подчеркнул, что страны приняли важные решения, которые направлены укрепить сотрудничество государств в различных областях.

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