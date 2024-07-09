США пришлось просить Россию допустить Украину на заседание Совбеза ООН

Фото: istockphoto/Viktor Sidorov
Украина запросила у России, которая на месяц стала председателем Совбеза ООН, разрешение на участие в сегодняшнем заседании без соблюдения должных процедур и с нарушением правил, и получила отказ, после чего США были вынуждены обратиться с той же просьбой. Об этом в своем телеграм-канале сообщила политкоординатор России в СБ ООН Надежда Соколова.
По словам Соколовой, Киев прислал письмо с запросом на участие в заседании, состоящим ровно из одной строчки – самого требования.
При этом, добавила политкоординатор, вся Европа прислала «нормальные письма по форме». В связи с этим Москва отклонила прошение Украины, чтобы не случилось вновь так, что одна страна «пыталась прогнуть СБ ООН под свои понятия».
Ранее Минобороны России опровергло сообщения о российском ударе по гражданским объектам на Украине. Оборонное ведомство подчеркнуло, что все предоставленные фотографии и видео говорят как раз о том, что всему виной стала украинская ракета ПВО, запущенная из ПЗРК в черте Киева.
О падении именно украинской ракеты ПВО на детскую больницу также заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам посла России в США Анатолия Антонова, ажиотаж в США вокруг больницы «Охматдет» в Киеве — это яркий пример агрессивной антироссийской пропаганды.
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«Без даже минимальной протокольной вежливости, которую принято выражать, обращаясь к СБ ООН. И, что называется, «на деревню дедушке» — только чтобы не обращаться к России как к председателю СБ», — поделилась Соколова.
При этом, добавила политкоординатор, вся Европа прислала «нормальные письма по форме». В связи с этим Москва отклонила прошение Украины, чтобы не случилось вновь так, что одна страна «пыталась прогнуть СБ ООН под свои понятия».
«Сказали — мы готовы пригласить Украину, но она должна, как и все другие, уважать практику работы СБ и запроситься как положено. Однако изменить свое провокационное поведение пан Кислица, естественно, не мог. За украинцев пришлось просить американцам. В итоге мы, как председательство, приняли решение допустить Украину. Но не по ее требованию, а по просьбе члена СБ», — добавила Соколова.До этого постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ сожалеет, что Совет безопасности ООН втянули в «грязную пропагандистскую кампанию Киева» при помощи инцидента в больнице Киева. Так он прокомментировал заседание СБ ООН, связанное с попаданием ракеты по детской больнице в Киеве.
Ранее Минобороны России опровергло сообщения о российском ударе по гражданским объектам на Украине. Оборонное ведомство подчеркнуло, что все предоставленные фотографии и видео говорят как раз о том, что всему виной стала украинская ракета ПВО, запущенная из ПЗРК в черте Киева.
О падении именно украинской ракеты ПВО на детскую больницу также заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам посла России в США Анатолия Антонова, ажиотаж в США вокруг больницы «Охматдет» в Киеве — это яркий пример агрессивной антироссийской пропаганды.
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Данил Пономарев