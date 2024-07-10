«Шанс реабилитироваться»: Трамп предложил Байдену повторно провести дебаты

Бывший президент США Билл Клинтон в ходе встречи с экс-президентом России Борисом Ельциным в 1997 году обещал, что НАТО не Москве, однако не хотел ограничивать бывших членов СССР в претензиях на участие в альянсе. Об этом сообщается в документах, рассекреченных Архивом национальной безопасности США.