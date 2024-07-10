«Шанс реабилитироваться»: Трамп предложил Байдену повторно провести дебаты

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Бывший президент США Дональд Трамп предложил нынешнему главе государства Джо Байдену провести ещё одни дебаты на этой неделе, чтобы реабилитироваться после провала.
Трамп призвал избирателей и политиков помнить, что Байден «очень плохой парень», и не жалеть его. После он заявил, что официально предлагает Байдену реабилитироваться перед всем миром и провести ещё одни дебаты, чтобы теперь «сонный Джо Байден» смог доказать всем, что ещё может быть президентом.
Президентские выборы в США назначены на 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое число голосов для выдвижения своей кандидатуры от партии республиканцев. Байден также получил поддержку необходимого числа делегатов от партии демократов.
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Анастасия Чинкова