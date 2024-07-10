«Не может быть достаточно»: Зеленский пожаловался на количество обещанных систем ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обещанных Западом дополнительных систем ПВО «не может быть достаточно». Об этом он сообщил в ходе своего выступления на мероприятии, приуроченном к 75-летию НАТО.
По его словам, новые системы Patriot помогут украинским военным, однако их количества недостаточно для кардинального изменения ситуации на поле боя.
Также он признал, что российские военные быстро учатся, осваивают новые технологии, применяют в боях новейшие беспилотники и ракеты.
Кроме того, Зеленский пожаловался, что обещанного количества истребителей F-16, которые поступят уже летом, также недостаточно. Армии, по его словам, нужно 128 таких машин.
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Также он признал, что российские военные быстро учатся, осваивают новые технологии, применяют в боях новейшие беспилотники и ракеты.
Кроме того, Зеленский пожаловался, что обещанного количества истребителей F-16, которые поступят уже летом, также недостаточно. Армии, по его словам, нужно 128 таких машин.
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Анастасия Чинкова