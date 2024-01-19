ГД ответила финскому политику, призвавшему расстреливать за пересечение границы

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Депутат Госдумы Алексей Чепа прокомментировал заявление финского политика Яри Налли, который призвал расстреливать незаконно пересекающих границу людей.
Российский депутат подчеркнул, что нормальному человеку такая мысль не могла прийти в голову. В связи с этим, Чепа посоветовал Налли пройти курс лечения.
Также в Госдуме добавили, что граждан России, которые пытались незаконно пересечь российско-финскую границу было крайне мало. В основном, такие действия наблюдались со стороны граждан африканских стран.
Ранее газета Iltalehti сообщала, что финский политик Налли опубликовал в своей соцсети пост, в котором предложил расстреливать граждан других государств, которые пытаются незаконно пересечь границу. Затем он удалил запись и объяснил свои слова тем, что это не политический призыв, а исключительно личное мнение.
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Также в Госдуме добавили, что граждан России, которые пытались незаконно пересечь российско-финскую границу было крайне мало. В основном, такие действия наблюдались со стороны граждан африканских стран.
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Анастасия Чинкова