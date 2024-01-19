В Финляндии призвали расстреливать незаконно пересекающих границу

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Политик из Финляндии Яри Налли предложил расстреливать людей, которые незаконно пересекают границу. Об этом сообщает газета Iltalehti.
Такой пост представитель правой партии «Истинные финны» опубликовал на своей странице в соцсети, но затем быстро удалил его.
В записи он призывал расстреливать тех людей, которые пытаются без разрешения пересечь российско-финскую границу.
Позднее комментируя свои слова, он подчеркнул, что удалил пост, поскольку выразил в нём сугубо личное мнение, которое не должно восприниматься как политический призыв.
Напомним, что 11 января финские власти приняли решение продлить срок закрытия общей границы с Россией до 11 февраля.
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В записи он призывал расстреливать тех людей, которые пытаются без разрешения пересечь российско-финскую границу.
Напомним, что 11 января финские власти приняли решение продлить срок закрытия общей границы с Россией до 11 февраля.
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Анастасия Чинкова