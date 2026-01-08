ГД: подготовка к визиту российских депутатов в США ведется уже несколько месяцев
Подготовка к визиту российских парламентариев в США ведется уже несколько месяцев. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, отметив важность предстоящей встречи.
В беседе с NEWS.ru депутат отметил, что официального приглашения от американской стороны Госдума пока не получала, возможно, это связано с праздничным периодом. Тем не менее обсуждения и подготовка встречи велись с конца ноября или начала декабря. Чепа подчеркнул, что мероприятие направлено на продолжение диалога по урегулированию украинского вопроса.
Руководство Госдумы будет определять, какие депутаты примут участие в поездке, и, скорее всего, в США поедут представители нескольких комитетов. Депутат отметил, что заранее прогнозировать результаты встречи сложно, но необходимость диалога очевидна. По его словам, такие встречи важны для обмена мнениями по ключевым международным вопросам на фоне непростой мировой ситуации.
