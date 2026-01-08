Польшу лишили права проведения ЧЕ из-за отказа выдавать визы россиянам
Европейская федерация тяжелой атлетики лишила Польшу права проведения чемпионата Европы среди юниоров и молодежи. Турнир должен был пройти в сентябре в городе Любин.
Как сообщает ТАСС, соревнования планировали провести с 23 по 30 сентября. Причиной отмены стало то, что принимающая сторона отказалась предоставить гарантии визового доступа спортсменам из России и Белоруссии. В результате федерация приняла решение забрать у Польши право на проведение турнира.
В EWF заявили, что выступают против создания политических барьеров для участников спортивных соревнований. В организации подчеркнули, что спорт должен оставаться вне политики и доступным для всех атлетов независимо от их гражданства.
В итоге чемпионат Европы среди юниоров и молодежи перенесут в Албанию. Новая страна-хозяйка согласилась выполнить все требования федерации для проведения турнира.
