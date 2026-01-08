В Китае осудили задержание российского танкера в Атлантике
Задержание Соединенными Штатами судов других государств в международных водах является грубым нарушением норм международного права.
Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, сообщает РИА Новости.
О задержании судна M/V Bella 1 («Маринера») стало известно вечером 7 января. Танкер, шедший под российским флагом, арестовали в Северной Атлантике. На момент захвата он находился примерно в 200–300 км южнее побережья Исландии и следовал курсом на Мурманск.
Власти США заявили, что «Маринера» якобы нарушила санкционные ограничения, связанные с перевозками нефти из Венесуэлы. Генпрокурор Пэм Бонди сообщила, что правоохранительные органы намереваются выдвинуть обвинения членам экипажа танкера.
Читайте также: