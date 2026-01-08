Достижения.рф

«Превращает в единую крепость»: Стало известно, что будет с НАТО при контроле США над Гренландией

Артамонов: Контроль США над Гренландией приведет к распаду НАТО
Фото: istockphoto/Arseniy45

США с высокой вероятностью могут попытаться установить контроль над Гренландией силовым путем.



Об этом заявил NEWS.ru военэксперт Александр Артамонов. По его мнению, мирного компромисса с Данией добиться не удастся, а возможная аннексия острова станет ударом по основам НАТО и способна привести к фактическому распаду альянса, поскольку страны блока не должны посягать на интересы друг друга.

Артамонов также напомнил, что в 2024 году, когда президентом США был Джо Байден, Вашингтон, по его словам, закрепил за собой почти миллион квадратных километров морского дна в Арктике. Эксперт считает, что это указывает на долгосрочный курс США в регионе и что действия нынешнего американского лидера Дональда Трампа не являются личной инициативой, а продолжают ранее выбранную стратегию.

«Так что я думаю, что сейчас Трамп превращает все западное полушарие в единую крепость англосаксонского мира», — сказал собеседник.

По оценке Артамонова, США действуют «по праву сильного» и последовательно смещают фокус на север, стремясь контролировать ключевые арктические пространства и маршруты.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0