«Превращает в единую крепость»: Стало известно, что будет с НАТО при контроле США над Гренландией

08 января 2026, 13:10

Артамонов: Контроль США над Гренландией приведет к распаду НАТО

Фото: istockphoto/Arseniy45

США с высокой вероятностью могут попытаться установить контроль над Гренландией силовым путем.





Об этом заявил NEWS.ru военэксперт Александр Артамонов. По его мнению, мирного компромисса с Данией добиться не удастся, а возможная аннексия острова станет ударом по основам НАТО и способна привести к фактическому распаду альянса, поскольку страны блока не должны посягать на интересы друг друга.



Артамонов также напомнил, что в 2024 году, когда президентом США был Джо Байден, Вашингтон, по его словам, закрепил за собой почти миллион квадратных километров морского дна в Арктике. Эксперт считает, что это указывает на долгосрочный курс США в регионе и что действия нынешнего американского лидера Дональда Трампа не являются личной инициативой, а продолжают ранее выбранную стратегию.





«Так что я думаю, что сейчас Трамп превращает все западное полушарие в единую крепость англосаксонского мира», — сказал собеседник.