Генассамблея ООН отклонила поправку США с осуждением ХАМАС

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Предложение США об осуждении деятельности палестинского исламистского движения ХАМАС было отвергнуто Генеральной Ассамблеей ООН, передает ТАСС.
Поправка предлагала четкое осуждение серии террористических атак, начиная с 7 октября 2023 года, а также осуждение захвата заложников со стороны ХАМАС, не включая осуждение действий Израиля в тексте.
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