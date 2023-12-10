Нетаньяху раскритиковал позицию России во время разговора с Путиным

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньху во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным раскритиковал позицию представителей РФ в ООН о конфликте на Ближнем Востоке.
Ранее сообщалось, что главы государств провели второй с начала эскалации конфликта между Израилем и Палестиной телефонный разговор, который длился около часа.
По словам Нетаньяху, ему не близка позиция представителей России в ООН и на иных площадках, где речь заходит о палестино-израильском конфликте.
Также он отметил, что сотрудничество между Россией и Ираном крайне опасно.
Ранее президент Палестины Махмуд Аббас потребовал от Международного уголовного суда возбуждения дел против Израиля, а именно, против «израильских военных преступников».
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По словам Нетаньяху, ему не близка позиция представителей России в ООН и на иных площадках, где речь заходит о палестино-израильском конфликте.
Ранее президент Палестины Махмуд Аббас потребовал от Международного уголовного суда возбуждения дел против Израиля, а именно, против «израильских военных преступников».
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Анастасия Чинкова