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Генассамблея ООН приняла резолюцию, расширяющую права Палестины в организации

10 мая 2024, 19:37
Фото: iStock/zefart

Фото: iStock/zefart

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, расширяющую права Палестины в организации, об этом сообщает РИА Новости.
За принятие резолюции проголосовали 143 страны, 9 были против, 25 воздержались, уточнили в агентстве.

Документ также призывает Совет безопасности Организации Объединённых Наций положительно пересмотреть вопрос о членстве страны в ООН.



Напомним, для того, чтобы Палестина могла занять место полноправного члена в организации, Совбез ООН должен принять соответствующую рекомендацию Генассамблее, а затем Генеральная ассамблея ООН должна поддержать такое решение. В настоящий момент Палестина занимает место наблюдателя.

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#палестина
#оон
Бежавший в Минск польский судья опубликует секретный документ 10 мая
10 мая 2024, 19:12

Фото: iStock/Asergieiev

Уехавший в Белоруссию бывший польский судья Томаш Шмидт, желающий получить в республике политическое убежище, заявил о намерении опубликовать секретный документ в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что документ, привезённый из Варшавы, будет опубликован 10 мая в 19:00 (совпадает с московским).

Также в этот день председатель Высшего административного суда принял озвученное публично заявление Шмидта об отказе от должности судьи. Суд, в свою очередь, удовлетворил ходатайство прокурора и согласился привлечь Шмидта к уголовной ответственности, задержать его и временно арестовать.

Напомним, что судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил в ходе пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Польши в отношении Белоруссии и России отказывается от своей должности и будет просить политического убежища в Белоруссии.

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#польша
#белоруссия
#документы
#политика
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Медведев назвал Дэвида Кэмерона мутным британцем после его слов про Путина
10 мая 2024, 19:04

Фото: сайт Кремля

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после призыва главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона «бороться с президентом России Владимиром Путиным до победного конца» назвал главу МИД Великобритании «мутным британцем». Об этом Медведев ​написал в своем Telegram-канале.
Политик отметил, что он неплохо помнит Кэмерона, поскольку работал с ним, когда тот стал премьером. Медведев заявил, что в те времена Кэмерон «не являлся патентованным русофобом», однако «был радостно-глуповат».

Он заключил, что приличный ответ на реплики британского политика полностью отсутствует.

Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал западные страны занять более жёсткую позицию для «борьбы с президентом России Владимиром Путиным». Он добавил, что Запад должен продемонстрировать готовность «пересидеть» Путина на Украине.

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#владимир путин
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#великобритания
#спецоперация
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Ты всё ещё слуга урода: Зеленский возомнил себя царём, посмотрев инаугурацию Путина
В сеть попал сатирический ролик, в котором Зеленский примерил на себя корону
10 мая 2024, 18:37

Фото: сайт Кремля

В сети распространился сатирический ролик о президенте Украины Владимире Зеленском.
На кадрах видно, как лидер киевского режима смотрит инаугурацию президента России Владимира Путина. Зеленский отмечает, что ему очень понравилась торжественная церемония, после чего добавляет: «Но у нас так не надо».

Вскоре, убедившись, что его никто не видит, президент Украины решает примерить на себя корону и мантию. Некоторое время Зеленский красуется перед зеркалом, однако позже его «отрезвляет» видеозвонок президента США Джо Байдена.

Американский лидер замечает на Зеленском корону и заявляет, чтобы тот знал свое место.

Напомним, полномочия украинского президента Владимира Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены. Такое утверждение ранее высказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене. Президент может продолжать исполнять свои обязанности после истечения срока только в период до вступления в должность новоизбранного кандидата.

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#президент
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Путин подписал указ о назначении Мишустина премьер-министром России
10 мая 2024, 18:22

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий Михаила Мишустина премьер-министром России, следует из сообщения пресс-службы главы государства.
В документе отмечено, что Путин подписал указ «О председателе правительства Российской Федерации». В соответствии с пунктом «а» статьи 83 Конституции России Мишустин назначается на пост главы кабинета министров. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее в ходе пленарного заседания Госдумы Мишустина назначили председателем правительства России. За его кандидатуру проголосовали 375 депутатов, воздержалось 57, выступивших против не было.

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#михаил мишустин
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#правительство
#премьер-министр
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Лукашенко освободил Гулевича от должности начальника генштаба Белоруссии
10 мая 2024, 18:16

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом освободил Виктора Гулевича от должности начальника генерального штаба вооруженных сил - первого заместителя министра обороны республики. Об этом информирует пресс-служба главы государства.
По информации источника, Гулевич уволен с военной службы в запас по возрасту. За ним сохранили право носить военную форму и знаки различия.

Напомним, в феврале 2020 года Виктор Гулевич стал командующий войсками Западного оперативного командования ВС Белоруссии. Весной 2021 года, Лукашенко назначил его начальником Генштаба.

Ранее сообщалось, что министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов задержан по подозрению в получении взятки. Клебанов также уволен со своего поста по решению главы региона Радия Хабирова.

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#белоруссия
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#знаки
#министр
#право
#минобороны
#лукашенко
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Грузия рассмотрит закон об иноагентах в последнем чтении на следующей неделе
Парламент Грузии на следующей неделе рассмотрит в III чтении закон об иноагентах
10 мая 2024, 17:54

Фото: iStock/Denis Kabanov

Парламент Грузии на следующей неделе рассмотрит законопроект об иноагентах в третьем, финальном чтении. Об этом на брифинге заявил спикер кабмина Шалва Папуашвили.
Он подчеркнул, что члены правительства обсудили расписание следующей недели, повестку дня, текущие вопросы и законопроект об иноагентах. В результате было принято решение о рассмотрении закона в третьем чтении на следующей неделе.

Отмечается, что 13 мая состоится рассмотрение законопроекта на комитетском заседании, а 17 мая – на пленарном заседании.

Напомним, что рассмотрение законопроекта проходит в Тбилиси на фоне акций протеста. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала главу МВД Вахтанга Гомелаури остановить разгон митингующих в Тбилиси. Также ранее она пообещала наложить вето на закон в случае его принятия.

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#грузия
#парламент
#закон
#иностранный агент
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Израиль решил продолжить операцию в Рафахе
Кабмин Израиля единогласно выступил за продолжение операции в Рафахе
10 мая 2024, 17:25

Фото: iStock/e-crow

Военный кабинет Израиля одобрил расширение операции армии в Рафахе на юге сектора Газа, следует из заявления канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Отмечается, что такое решение было принято для оказания давления на палестинское движение ХАМАС, а также для того, чтобы способствовать освобождению израильских заложников и достижения целей военного конфликта.

Вместе с тем, в канцелярии заявили о намерении израильских властей всё-таки отправить делегацию в Каир для продолжения переговоров по ситуации в Газе. Израиль рассчитывает достичь соглашения на приемлемых для себя условиях.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении сосредоточенных ударов по объектам ХАМАС на востоке Рафаха. Утром 10 мая армия призвала местных жителей как можно быстрее эвакуироваться в гуманитарную зону.

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#израиль
#сектор газа
#египет
#операция
#цахал
#хамас
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Украина вышла из ещё одного соглашения стран СНГ
Украина вышла из соглашения СНГ о полётах самолётов спецназначения
10 мая 2024, 16:43

Фото: iStock/butenkow

Украина вышла из соглашения в рамках СНГ о выполнении полётов воздушных судов специального назначения. Об этом в своём Telegram-канале написал представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
Отмечается, что в соглашении также упоминаются полёты самолётов спецназначения с главами государств, председателями верховных советов, главами правительств, а также с официальными государственными и правительственными делегациями на борту.

Соглашение было подписано странами СНГ в 1993 году.

Ранее сообщалось, что Украина сорвала соглашение по безопасности в Чёрном море, переговоры по которому Анкара вместе с Москвой и Киевом вела в течение двух месяцев.

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#украина
#соглашение
#верховная рада
#правительство
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Михаил Мишустин назначен председателем правительства России
Госдума утвердила Мишустина председателем правительства России
10 мая 2024, 16:21

Фото: сайт Кремля

Михаил Мишустин назначен председателем правительства России. Такое решение было принято в ходе пленарного заседания Госдумы.
По результатам голосования, за кандидатуру Мишустина выступили 375 депутатов, воздержалось 57, проголосовавших против не было.

Теперь новый глава кабинета министров не позднее недельного срока должен представить главе государства предложения о структуре федеральных органов исполнительской власти.

Также в течение 14 дней Мишустин представит Госдуме утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров.

Напомним, что сегодня впервые в истории России парламент утвердил правительство.

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#премьер-министр
#госдума
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