Генассамблея ООН приняла резолюцию, расширяющую права Палестины в организации

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Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, расширяющую права Палестины в организации, об этом сообщает РИА Новости.
За принятие резолюции проголосовали 143 страны, 9 были против, 25 воздержались, уточнили в агентстве.
Документ также призывает Совет безопасности Организации Объединённых Наций положительно пересмотреть вопрос о членстве страны в ООН.
Напомним, для того, чтобы Палестина могла занять место полноправного члена в организации, Совбез ООН должен принять соответствующую рекомендацию Генассамблее, а затем Генеральная ассамблея ООН должна поддержать такое решение. В настоящий момент Палестина занимает место наблюдателя.
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Документ также призывает Совет безопасности Организации Объединённых Наций положительно пересмотреть вопрос о членстве страны в ООН.
Напомним, для того, чтобы Палестина могла занять место полноправного члена в организации, Совбез ООН должен принять соответствующую рекомендацию Генассамблее, а затем Генеральная ассамблея ООН должна поддержать такое решение. В настоящий момент Палестина занимает место наблюдателя.
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Евгения Парфентьева