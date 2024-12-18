Генассамблея ООН приняла резолюцию России против нацизма

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Российская резолюция о борьбе с героизацией нацизма была принята Генеральной ассамблеей ООН. Документ получил поддержку 119 стран.
Однако 53 государства, включая США, Германию и Украину, высказались против. Еще 10 стран воздержались от голосования, передает РИА Новости.
В резолюции содержится призыв к принятию мер в области законодательства и образования с целью предотвращения пересмотра истории и результатов Второй мировой войны.
Авторы документа осуждают пропаганду нацизма, включая попытки героизации режима через рисунки и граффити, которые наносятся на памятники жертвам Второй мировой войны с целью их осквернить.
Однако в принятую резолюцию также включена поправка, которая утверждает, что РФ стремилась оправдать военную операцию борьбой с неонацизмом. Россия от поправки дистанцировалась.
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В резолюции содержится призыв к принятию мер в области законодательства и образования с целью предотвращения пересмотра истории и результатов Второй мировой войны.
Авторы документа осуждают пропаганду нацизма, включая попытки героизации режима через рисунки и граффити, которые наносятся на памятники жертвам Второй мировой войны с целью их осквернить.
Однако в принятую резолюцию также включена поправка, которая утверждает, что РФ стремилась оправдать военную операцию борьбой с неонацизмом. Россия от поправки дистанцировалась.
«Мы дистанцируемся от политизированного параграфа четыре оперативной части, который не имеет к резолюции никакого отношения», — пояснила зампостпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая.
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Мария Моисеева