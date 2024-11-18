ООН призвала к защите гражданских лиц на фоне разрешения Киеву наносить удары вглубь РФ

Фото: iStock/ Askolds
После разрешения Джо Байдена ВСУ наносить удары дальнобойным оружием вглубь России ООН призвала защитить всех гражданских лиц, проинформировало Reuters.
«Все стороны должны обеспечить безопасность и защиту гражданских лиц, где бы они ни находились», — подчеркнул официальный представитель генерального секретаря международной организации Стефан Дюжаррик.
Ранее официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова обратила внимание, что ни одно «чудо-оружие» не сможет оказать влияние на ход специальной военной операции. Она сказала, что если Киев будет атаковать территорию РФ дальнобойными ракетами, то это будет говорить о «прямом участии США и их сателлитов в боевых действиях против России». Мария Захарова передала, что в данном случае ответные действия Москвы в таком случае будут адекватными и ощутимыми.
Читайте также:
Журавлев: Байден хочет испортить жизнь Трампу разрешением ВСУ бить вглубь РФ
Политолог Фельдман объяснил разрешение Байдена использовать ВСУ ATACMS
В Кремле оценили данные о разрешении ударов вглубь РФ оружием США
Ольга Енгалычева