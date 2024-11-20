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Уходящая американская администрация привержена продолжению украинского конфликта и делает для него все возможное, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя данные The Washington Post об одобрении поставок противопехотных мин Киеву.
«Трудно сказать, насколько это соответствует действительности. Но если исходить в целом из тенденции, которую демонстрирует уходящая администрация США, они полностью привержены продолжению войны и делают для этого все возможное за оставшееся для них время. Вот вчерашнее решение по ударам ракетами по нашей территории, возможно, также и решение по этим противопехотным минам», — прокомментировал Песков на брифинге.Песков подчеркнул, что украинская сторона подписала запрещающую противопехотные мины конвенцию.
«Примечательная ситуация. Вы знаете, что эту конвенцию не подписывали ни Россия, ни США. Мы не являемся подписантами. Но подписантом этой конвенции является Украина», — заключил пресс-секретарь.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Киевский режим пользуется любыми доступными методами ведения боевых действий, включая запретные.
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