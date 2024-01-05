Генассамблея ООН проведет заседание из-за вето США на поправку РФ к резолюции

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Генассамблея ООН 9 января проведёт пленарное заседание по факту блокировки в Совбезе со стороны США российской поправки к резолюции по Газе. Об этом пишет РИА Новости.
«Имею честь сообщить, что после вето, наложенного одним постоянным членом на заседании Совета безопасности 22 декабря 2023 года, я созову 9 января в 10:00 (18:00 мск – ред.) пленарное заседание Генеральной Ассамблеи для проведения дебатов по ситуации, в отношении которой было наложено вето», — говорится в письме председателя сессии ГА ООН Дэнниса Фрэнсиса.
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Диана Аванесян