УВКПЧ ООН после ударов ВСУ по Белгороду сделало заявление

Фото: istockphoto/RamonCast
Управление верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что без сомнения жизнь каждого гражданского лица имеет значение.
Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь организации Равина Шамдасани, комментируя критику со стороны России в адрес управления после нанесённых ударов по Белгороду.
Ранее постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов сказал, что молчание Фолькера Тюрка по поводу удара ВСУ по центру Белгорода позорное. По его мнению, Тюрк не заслуживает занимать пост Верховного комиссара организации по правам человека.
Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев матом ответил на заявление французского МИД о законности обстрела ВСУ Белгорода. Соответствующий пост политик опубликовал в своём Telegram-канале.
Он отметил, что в России никогда не любили французов. Такое отношение сложилось из-за военных конфликтов, которые разгорались между странами в прошлом. Медведев грубо обозвал французов «лягушатниками» и людьми нетрадиционной сексуальной ориентации.
Читайте также:
Минобороны РФ: Над Белгородской областью сбито 10 ракет РСЗО «Ольха»
Школьные каникулы в Белгородской области продлили до 19 января
Бортник: Зеленский использует тему ударов по Крыму, чтобы понравиться Британии
Ранее постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов сказал, что молчание Фолькера Тюрка по поводу удара ВСУ по центру Белгорода позорное. По его мнению, Тюрк не заслуживает занимать пост Верховного комиссара организации по правам человека.
«Жизни всех гражданских лиц, без сомнения, имеют значение, и все государства обязаны обеспечивать защиту гражданских лиц. У нас глобальный мандат, и мы занимаемся вопросами прав человека по всему миру», - говорит Равина Шамдасани.По словам Шамдасани, глава УВКПЧ Фолькер Тюрк запрашивал доступ, чтобы посетить Россию, но пока визит не запланировал.
Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев матом ответил на заявление французского МИД о законности обстрела ВСУ Белгорода. Соответствующий пост политик опубликовал в своём Telegram-канале.
Он отметил, что в России никогда не любили французов. Такое отношение сложилось из-за военных конфликтов, которые разгорались между странами в прошлом. Медведев грубо обозвал французов «лягушатниками» и людьми нетрадиционной сексуальной ориентации.
Читайте также:
Минобороны РФ: Над Белгородской областью сбито 10 ракет РСЗО «Ольха»
Школьные каникулы в Белгородской области продлили до 19 января
Бортник: Зеленский использует тему ударов по Крыму, чтобы понравиться Британии
Мария Фирсова