Генассамблея ООН выбрала пять новых непостоянных членов Совбеза

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Генассамблея ООН по результатам тайного голосования избрала пять новых непостоянных членов Совета Безопасности организации. Об этом сообщается на сайте ООН.
Так, непостоянными членами Совбеза в 2025-2026 годах объявлены Дания, Греция, Пакистан, Панама и Сомали.
Напомним, что всего в Совбез ООН входят 15 стран. При этом каждый год пять непостоянных членов покидают организацию, а пять новых входят.
Для того чтобы стать избранной каждому из пяти государств необходимо было набрать две трети голосов от присутствующих в зале Генассамблеи ООН.
Все выбранные государств, кроме Сомали, были членами Совбеза уже более двух раз. А Сомали выбирали лишь один раз в 1971-1972 годах.
Эти страны начнут работу в Совете с 1 января 2025 года. В настоящее время их места занимают Япония, Швейцария, Мальта, Эквадор и Мозамбик.
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Напомним, что всего в Совбез ООН входят 15 стран. При этом каждый год пять непостоянных членов покидают организацию, а пять новых входят.
Для того чтобы стать избранной каждому из пяти государств необходимо было набрать две трети голосов от присутствующих в зале Генассамблеи ООН.
Все выбранные государств, кроме Сомали, были членами Совбеза уже более двух раз. А Сомали выбирали лишь один раз в 1971-1972 годах.
Эти страны начнут работу в Совете с 1 января 2025 года. В настоящее время их места занимают Япония, Швейцария, Мальта, Эквадор и Мозамбик.
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Анастасия Чинкова