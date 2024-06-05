России ограничили доступ к одной из программ ООН

Соединенные Штаты не будут отправлять военнослужащих, советников или инструкторов на Украину. Такое заявление сделал советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе брифинга на борту «номер один» по пути во Францию, передает РИА Новости.