России ограничили доступ к одной из программ ООН

Фото: istock / travelview
Российские поставщики Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН столкнулись с ограничениями на участие в тендерах на поставку продовольствия. Об этом информирует РБК.
Речь идет о программе, в рамках которой продовольствие закупается и передается в нуждающиеся государства как гуманитарная помощь — Москва передавала продукты на протяжении последних 20 лет и обеспечивала порядка 20% всех поставок программы.
Один из участников рынка, сотрудничавший с ООН, заявил, что трудности у поставщиков из России по тендерам программы начались в 2024 году. В материале сообщается, что со снижением количества заказов со стороны аккредитованных в ВПП российских экспортеров столкнулись, к примеру, мукомолы.
Сведенья об ограничениях для российских поставщиков в допуске к тендерам подтвердила заместитель постоянного представителя РФ при ВПП и других международных организациях в Риме Диляра Равилова-Боровик.
Читайте также:
Россиянин отсудил миллион рублей за почти 1,5 года в СИЗО по незаконному делу
Юрист Хаминский заявил о новой профессии в России
В Калуге предложили запретить трудовым мигрантам привозить в Россию семьи
Один из участников рынка, сотрудничавший с ООН, заявил, что трудности у поставщиков из России по тендерам программы начались в 2024 году. В материале сообщается, что со снижением количества заказов со стороны аккредитованных в ВПП российских экспортеров столкнулись, к примеру, мукомолы.
Сведенья об ограничениях для российских поставщиков в допуске к тендерам подтвердила заместитель постоянного представителя РФ при ВПП и других международных организациях в Риме Диляра Равилова-Боровик.
Читайте также:
Россиянин отсудил миллион рублей за почти 1,5 года в СИЗО по незаконному делу
Юрист Хаминский заявил о новой профессии в России
В Калуге предложили запретить трудовым мигрантам привозить в Россию семьи
Алина Юрчак