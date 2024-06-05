Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ России ограничили доступ к одной из программ ООН

России ограничили доступ к одной из программ ООН

РБК: России ограничили доступ ко Всемирной продовольственной программе ООН
05 июня 2024, 06:45
Фото: istock / travelview

Фото: istock / travelview

Российские поставщики Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН столкнулись с ограничениями на участие в тендерах на поставку продовольствия. Об этом информирует РБК.
Речь идет о программе, в рамках которой продовольствие закупается и передается в нуждающиеся государства как гуманитарная помощь — Москва передавала продукты на протяжении последних 20 лет и обеспечивала порядка 20% всех поставок программы.

Один из участников рынка, сотрудничавший с ООН, заявил, что трудности у поставщиков из России по тендерам программы начались в 2024 году. В материале сообщается, что со снижением количества заказов со стороны аккредитованных в ВПП российских экспортеров столкнулись, к примеру, мукомолы.



Сведенья об ограничениях для российских поставщиков в допуске к тендерам подтвердила заместитель постоянного представителя РФ при ВПП и других международных организациях в Риме Диляра Равилова-Боровик.

Читайте также:

Россиянин отсудил миллион рублей за почти 1,5 года в СИЗО по незаконному делу

Юрист Хаминский заявил о новой профессии в России

В Калуге предложили запретить трудовым мигрантам привозить в Россию семьи

#москва
#россия
#помощь
#продукты
#продовольствие
#гуманитарная помощь
#оон
#рф
Российский офицер спрогнозировал следующий шаг Украины в Харьковской области
Офицер с позывным Атлет дал прогноз по тактике ВСУ в Харьковской области
05 июня 2024, 07:53

Фото: iStock/IherPhoto

Офицер группировки российских войск «Север» с позывным «Атлет» заявил, что Киев подтянул на Харьковское направление резервы и теперь попытается контратаковать. Об этом пишет РИА Новости.
Военный рассказал, что группировка ведет наступление в Харьковской области с 10 мая. Противника удалось подвинуть от границы РФ более чем на 10 километров. Сейчас идут тяжелые бои за населенные пункты Липцы и Волчанск.

«Противник, вероятно, будет пытаться нас выдавить с занятых позиций и рано или поздно контратакует», — сказал офицер.

Помимо этого, он рассказал о новой тактике Вооруженных сил Украины на этом направлении. Солдаты ВСУ, по его словам, стали очень часто применять дроны. Он отметил, что «не жалеют даже на отдельных пехотинцев».

«Получается не всегда, но несколько «птичек» мы из-за этой тактики потеряли. Впрочем, мы тоже не прохлаждаемся и лупим по противнику всем, что у нас есть», — рассказал военный.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Боец ВС России: штурмовые подразделения тренируются на копиях «опорников» ВСУ

На подлете к Воронежу на предельно низкой высоте уничтожили БПЛА ВСУ

Взрывы прогремели в Полтаве
#владимир путин
#президент
#бпла
#операции
#лидер
#солдаты
#сво
#всу
#рф
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На подлете к Воронежу на предельно низкой высоте уничтожили БПЛА ВСУ
Губернатор Гусев: на подлете к Воронежу на предельно низкой высоте сбит БПЛА ВСУ
05 июня 2024, 07:18

Фото: iStock/e-crow

На подлете к Воронежу на предельно низкой высоте уничтожен БПЛА. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Сообщается, что пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе не вводился.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что украинцам с ВНЖ в других странах ограничат выезд за рубеж. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Донецке из-за активности БПЛА появилась «дорога смерти»

Появились подробности удара ВС РФ по элитному украинскому батальону БПЛА «Птахи Мадьяра»

Система ПВО уничтожила БПЛА над Белгородской областью
#владимир путин
#президент
#радио
#дорога
#бпла
#операции
#режим
#лидер
#сво
#всу
#вс рф
#пво
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинцам с ВНЖ в других странах ограничат выезд за рубеж
Украинские пограничники перестанут выпускать за рубеж граждан с ВНЖ в других странах
05 июня 2024, 07:08

Фото: iStock/reflection_art

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что украинцев, которые имеют ВНЖ в других странах, перестанут выпускать из Украины. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, запрет будет введен в связи с изменениями в законодательстве и постановлением кабмина. Он отметил, что жителей Украины с ВНЖ обяжут встать на военный учет.

«В связи с изменениями в законодательстве и соответствующим постановлением кабмина их обязывают встать на воинский учет», — рассказал Демченко.

Представитель Государственной пограничной службы сообщил, что пока данный вопрос не будет урегулирован, эту категорию граждан «на основе отметок пограничники не будут выпускать за пределы страны».

Ранее сообщалось, что в результате минирования пограничниками Украины берегов реки Тисы появились первые погибшие среди уклонистов, которые пытались нелегально переплыть ее и покинуть страну во избежание тотальной мобилизации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Раде сравнили Украину с колонией из-за закона о статусе английского

На Западе встревожились ответом России на удары ВСУ иностранным оружием

В Киеве заявили об исчезновении всех «красных линий» конфликта на Украине
#реки
#радио
#погибшие
#запрет
#страны
#учёт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Работают на благо»: на Украине рассказали о конфискации российских активов
В полиции Украины сообщили об аресте активов России почти на $1 млрд
05 июня 2024, 06:30

Фото: istock / SSV-Photo

Начальник департамента стратегических расследований национальной полиции Украины Андрей Рубель заявил, что в государстве арестованы связанные с Россией активы на 38 миллиардов гривен (порядка 1 млрд долларов или 83 млрд рублей). Об этом пишет РБК-Украина.
Как утверждает Рубель, были арестованы самолет Gulfstream G650, вертолет Bell-427, 55 легковых автомобилей, 47 грузовых автомобилей и три бортовых полуприцепа. Они были переданы ВСУ, подчеркнул он.

«Все они сейчас работают на благо и нужды Украины, включая потребности вооруженных сил», — сказал он.
Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев опроверг сведенья о судебном аресте по требованию СБУ его квартиры в Днепре. Формально суд арестовал и имущество Царева в Крыму. Речь шла о санатории имени Кирова и музее «Усадьба княгини Барятинской», который расположен на его территории. На сайте санатория Царев указан как директор.

Читайте также:

В Калуге предложили запретить трудовым мигрантам привозить в Россию семьи

Россиянин отсудил миллион рублей за почти 1,5 года в СИЗО по незаконному делу

Юрист Хаминский заявил о новой профессии в России

#суд
#имущество
#украина
#вертолёт
#депутат
#активы
#сбу
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США исключили отправку на Украину солдат и инструкторов
Белый дом: США не отправят военных, советников или инструкторов на Украину
05 июня 2024, 05:06

Фото: istock / Serhej Calka

Соединенные Штаты не будут отправлять военнослужащих, советников или инструкторов на Украину. Такое заявление сделал советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе брифинга на борту «номер один» по пути во Францию, передает РИА Новости.
«Мы не планируем отправлять солдат, военных советников или инструкторов, чтобы обучать украинцев на Украине», — сказал он.
Как утверждает Салливан, американское оружие, поставляемое на Украину, меняет ситуацию, которая складывается негативно для Киева.

Он отметил, что украинцы «выбираются из этой дыры», в Вашингтоне выражают надежду, что в результате ВСУ смогут не только держать оборону, но и перейти в наступление.

Ранее был раскрыт главный страх Джо Байдена при поражении Киева. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Калуге предложили запретить трудовым мигрантам привозить в Россию семьи

Россиянин отсудил миллион рублей за почти 1,5 года в СИЗО по незаконному делу

Юрист Хаминский заявил о новой профессии в России

#оружие
#заявление
#всу
#солдат
#сша
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США рассказали о плане G7 дать Украине кредит за счет средств России
Йеллен: Запад планирует дать Украине кредит за счет средств РФ
05 июня 2024, 05:05

Фото: istock / Andrii Atanov

Страны Запада рассматривают возможность предоставлять Украине кредит, который будет погашаться за счёт доходов с замороженных активов России. Об этом сообщила глава Минфина США Джанет Йеллен, сообщает ТАСС.
«Мы обсуждаем возможность предоставления Украине кредита от Группы семи, а также возможность использования прибыли [с замороженных активов РФ] для погашения тех кредитов, которые будут предоставлены», — заявила Йеллен.
Как утверждает министр, такой подход пользуется серьезной поддержкой. Инициативу планируют доработать и представить лидерам на предстоящей встрече стран «Большой семерки» (G7.)

В настоящее время США согласовывают с союзниками и партнерами методы задействования российских активов для оказания помощи Украине.

Ранее в МИД России исключили национализацию активов покинувших страну компаний. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Калуге предложили запретить трудовым мигрантам привозить в Россию семьи

Россиянин отсудил миллион рублей за почти 1,5 года в СИЗО по незаконному делу

Юрист Хаминский заявил о новой профессии в России


#сша
#кредит
#страны
#министр
#активы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Декадентский артхаус»: Захарова раскритиковала правовую систему США
Мария Захарова назвала декадентским артхаусом правовую систему в США
05 июня 2024, 04:42

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала принятие в Соединённых Штатах законопроекта о санкциях против Международного уголовного суда и назвала американскую правовую систему декадентским артхаусом.
«Есть римское право, есть обычное право. А есть право по-американски — декадентский артхаус, переходящий в либеральный постмодерн биполярности», — написала Захарова в своём Телеграм-канале.
До этого сообщалось, что палата представителей США приняла законопроект о санкциях против МУС, который угрожает арестом премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. В поддержку законопроекта выступили 247 конгрессменов, 155 отдали голоса «против». Инициаторы проекта предлагают применять имущественные и визовые санкции в отношении лиц, который принимают участие в «любых попытках расследования, ареста, задержания или преследования любого охраняемого лица в США или союзных странах».

Прокуроры МУС ранее запросили ордера на арест Нетаньяху и главу палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара. Они обвиняются в совершении военных преступлений и преступлений против человечества.

Читайте также:

В Калуге предложили запретить трудовым мигрантам привозить в Россию семьи

Россиянин отсудил миллион рублей за почти 1,5 года в СИЗО по незаконному делу

Юрист Хаминский заявил о новой профессии в России


#сша
#санкции
#арест
#мид
#законопроект
#мария захарова
#право
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Племянник Кадырова стал министром транспорта и связи Чечни
Племянник Кадырова Адам Черхигов возглавил министерство транспорта и связи Чечни
05 июня 2024, 03:57

Фото: сайт Кремля

Племянника главы Чеченской респубики Рамзана Кадырова Адама Черхигова назначили министром транспорта связи и цифрового развития республики.
Отец Адама Черхигова — Рамзан Черхигов — занимал пост министра транспорта, связи и цифрового развития Чечни с 2007 года.

«В кабинете министров и правительстве ЧР произведены небольшие кадровые и структурные изменения. Министром транспорта, связи и цифрового развития ЧР вместо Рамзана Черхигова назначен Адам Черхигов», — написал Кадыров в своём Телеграм-канале.
До этого стало известно, что Ахмат Кадыров, сын Рамзана Кадырова, назначен на пост министра по физической культуре и спорту Чечни.

Ранее Кадыров присвоил звание Героя Чечни экс-премьеру республики Муслиму Хучиеву. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

В Калуге предложили запретить трудовым мигрантам привозить в Россию семьи

Россиянин отсудил миллион рублей за почти 1,5 года в СИЗО по незаконному делу

Юрист Хаминский заявил о новой профессии в России


#изменения
#пост
#отец
#кадыров
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
РФ, Иран и Китай поддержали восстановление ядерной сделки
05 июня 2024, 02:40

Фото: istock / Barks_japan

Россия, КНР и Иран выступили за восстановление ядерной сделки (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД), невзирая на выход Соединенных Штатов из соглашения. Об этом сказано в совместном заявлении, которое вышло в рамках шестого заседания Совета управляющих МАГАТЭ, информирует РИА Новости.
«Наша поддержка ядерной сделки не изменилась с 2018 года, когда США незаконно и в одностороннем порядке вышли из этого соглашения, а наложение односторонних незаконных санкций и реализация политики максимального давления на Иран стали переломным моментом для этого соглашения», — указано в заявлении.
Страны выражают готовность дальше работать в рамках установленных договоренностей, отмечая важность международного сотрудничества с целью поддержания ядерной безопасности и стабильности в регионе.

До этого экс-замгоссекретар Штатов по контролю над вооружениями Роуз Гетемюллер заявила, что США разместили ядерное оружие на территории стран Европы, чтобы отговорить их от разработки своего ядерного оружия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Шесть тысяч боеголовок: В Италии оценили ядерные возможности России

Путин назначил Шойгу координатором работы по развитию ОПК

«Ракеты НАТО и ввод войск»: Во Франции сделали предупреждение о России

#сша
#россия
#соглашения
#китай
#сделки
#иран
#магатэ
#ядерное оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф