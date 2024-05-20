Совбез ООН не принял проект предложенной Россией резолюции

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Совбез ООН не принял проект резолюции России о предотвращении гонки вооружений в космосе. Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что из 15 членов СБ документ поддержали 7 стран, включая Россию и КНР. Семь государств проголосовали против, Швейцария воздержалась.
Комитет ООН 1 ноября 2022 года одобрил проект документа о предотвращении гонки вооружений в космосе, который был предложен российской стороной. Соавторами выступили 18 стран.
До этого сообщалось, что Конгресс потребовал от главы Пентагона Ллойда Остина объяснить последствия ядерного взрыва в космосе. Остин должен отчитаться не позднее конца февраля 2025 года. Поводом для интереса конгрессменов к космосу стала якобы «российская угроза» США.
Ранее стало известно, что Алжир и Словения запросили на понедельник заседание СБ ООН по ситуации в Рафахе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Комитет ООН 1 ноября 2022 года одобрил проект документа о предотвращении гонки вооружений в космосе, который был предложен российской стороной. Соавторами выступили 18 стран.
До этого сообщалось, что Конгресс потребовал от главы Пентагона Ллойда Остина объяснить последствия ядерного взрыва в космосе. Остин должен отчитаться не позднее конца февраля 2025 года. Поводом для интереса конгрессменов к космосу стала якобы «российская угроза» США.
Ранее стало известно, что Алжир и Словения запросили на понедельник заседание СБ ООН по ситуации в Рафахе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак