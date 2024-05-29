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ООН будет участвовать в саммите по Украине в Швейцарии в качестве наблюдателя. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Он подчеркнул, что организация уже точно примет участие в конференции.
Ранее председатель Совбеза России Дмитрий Песков заявил, что «нейтральные» государства, которые примут участие в саммите по Украине, окажутся на стороне бандеровского режима, что заметно скажется на отношениях этих стран с Россией. Он подчеркнул, что все эти государства будут вынуждены играть по правилам, установленным Киевом.
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Ранее председатель Совбеза России Дмитрий Песков заявил, что «нейтральные» государства, которые примут участие в саммите по Украине, окажутся на стороне бандеровского режима, что заметно скажется на отношениях этих стран с Россией. Он подчеркнул, что все эти государства будут вынуждены играть по правилам, установленным Киевом.
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Анастасия Чинкова