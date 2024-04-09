Гендиректор Судебного департамента при Верховном Суде РФ Гусев уходит в отставку

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Гендиректор Судебного департамента при Верховном Суде России Александр Гусев уходит в отставку. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
«Генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде РФ Александр Гусев написал заявление об отставке. Ожидается, что Совет судей РФ рассмотрит его уже на этой неделе», — написал Хинштейн в своём Telegram-канале.
Он напомнил, что Гусев находился на этой должности с 2000 года.
Судебный департамент организовывает деятельность всех судов в стране и обеспечивает единое информационное пространство судебной системы.
Сегодня, 9 апреля, в отставку также подал мэр Чебоксар Денис Спирин.
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