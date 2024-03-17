Спикер группировки ВСУ, действующей в Авдеевке, ушел в отставку

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Пресс-секретарь группировки войск «Таврия» ВСУ Дмитрий Лиховой подал в отставку. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.
«Я уже не начальник отдела связей с общественностью и не представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия"», — заявил Лиховой.Причины своего ухода экс-пресс-секретарь украинской группировки не озвучил, однако отметил, что во время своей службы убедился в том, что «многие знания приумножают печали».
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Анастасия Хохлова