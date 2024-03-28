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Глава МИД Латвии Кариньш подал в отставку

28 марта 2024, 15:32
Фото: iStock/william87

Фото: iStock/william87

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш подал в отставку. Об этом в своём Telegram-канале сообщило издание Baltnews.
Отмечается, что он заявил о своём уходе после беседы с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней.

Издание пишет, что глава МИД уходит в отставку на фоне скандала с растратой. Это произошло ещё во времена, когда он занимал пост премьер-министра страны. Тогда он арендовал частные самолёты для перелётов, но их стоимость оплачивалась из казны государства.


Напомним, что Кариньш оставил пост премьер-министра Латвии 17 августа 2023 года. Тогда он пытался убедить партнёров в необходимости расширения коалиции, однако две партии не приняли его предложение.

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#латвия
#мид
#политика
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Боррель чётко подтвердил готовность союзников пожертвовать Украиной
Advance: Боррель подтвердил готовность союзников пожертвовать Украиной
28 марта 2024, 15:47

Фото: iStock/Photoboyko

Заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о помощи Киеву ради собственных интересов, а не от любви к украинскому народу, говорит о готовности пожертвовать Украиной в своих целях. Так пишет Advance.
Напомним, Ранее Боррель заявил, что Евросоюз поддерживает Украину, преследуя собственные интересы, а не из-за любви к украинскому народу.

«С начала вооруженного конфликта, да и раньше тоже, западная помощь Киеву основывалась не на "любви к украинскому народу", но мало кто со столь высоким положением вот так откровенно говорил об этом, как сейчас это подтверждает глава дипломатического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель», — говорится в статье.

Однако автор отметил, что, если Украина однажды «исчезнет с карты Европы, ее нынешние помощники, вероятно, несильно расстроятся». Он также напомнил, что по словам Борреля, американский статус мирового гегемона ослабится, в случае победы России над Украиной, так как станет понятно, что на США нельзя положиться.

В статье журналист рассуждает о том, что союзники, затягивая конфликт до границ возможного и доведением Украины до потери нескольких поколений народа, еще больше помогают России в полном захвате Украины.

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#сша
#помощь
#сад
#конфликт
#лето
#журналист
#украина
#весна
#евросоюз
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Премьер Италии выразила Макрону несогласие по вопросу Украины
28 марта 2024, 15:15

Фото: iStock/okfoto

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что лично сказала президенту Франции Эммануэлю Макрону о несогласии с его предложением об отправке европейских войск на Украину, об этом она сообщила в эфире канала Rete4.
Мелони рассказала, что после недавнего саммита ЕС в газетах стали появляться сообщения, что лидеры «готовят Европу к войне». Премьер-министр возмутилась происходящим и выразила несогласие с идеей отправки европейских военнослужащих на Украину.

Ранее Макрон публично высказался, что возможность отправки войск на Украину есть, консенсус пока не достигнут, «но ничего исключать нельзя». Слова президента франции были раскритикованы Генсеком НАТО Столтенберга, а также рядом политиков европейских держав.

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#италия
#премьер-министр
#россия
#украина
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«Страна непуганых идиотов»: депутат ГД уличил Швецию в незнании законов
Депутат ГД: Швеция не знает, что наёмничество – это уголовное преступление
28 марта 2024, 15:06

Фото: iStock/WDnet

Власти Швеции, вероятно, не знают, что в большинстве стран мира наёмничество – это уголовно наказуемое преступление. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв в беседе с РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь МИД Швеции Тумас Ванеск заявил агентству, что украинское посольство в Стокгольме вправе вербовать шведов для участия в боевых действиях, поскольку это якобы не противоречит международному праву.

Журавлёв подчеркнул, что Швеция, как выяснилось, даже не знает о том, что наёмничество – это уголовное преступление. Однако это сфера ответственности Северного флота, о чём стоит помнить шведам, собравшимся воевать на Украине в рядах ВСУ.

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#швеция
#украина
#наемники
#госдума
#закон
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Песков ответил на слова экс-канцлера Германии о дружбе с Путиным
Песков о словах Шредера: хорошие отношения с Путиным помогали в решении проблем
28 марта 2024, 14:37

Фото: сайт Кремля

Хорошие отношения президента России Владимира Путина и экс-канцлера Германии Герхарда Шредера помогали решать сложные проблемы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Этими словами Песков прокомментировал слова Шредера о возможности повлиять на урегулирование конфликта по Украине благодаря дружбе с российским лидером. Пресс-секретарь Путина подтвердил, что это действительно помогало решать сложные вопросы и влияло на развитие отношений между Россией и Германией.

Песков отметил, что в настоящее время у действующих немецких политиков нет такой тяги к выстраиванию хороших отношений с Россией.

Он добавил, что конструктивное общение между главами государств всегда помогает решать межгосударственные вопросы.

Ранее Шредер в интервью агентству DPA заявил, что дружба с Путиным пошла бы на пользу для переговоров по Украине. Также он отметил, что конфликт можно решить исключительно путём переговоров.

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#россия
#германия
#сотрудничество
#владимир путин
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NYT: США скрыли от России часть информации об угрозе теракта в «Крокусе»
28 марта 2024, 12:34

Фото: iStock/Racide

Американские спецслужбы не передали России всю имеющуюся у них информацию об угрозе теракта в «Крокус Сити Холле», поскольку боялись раскрыть свои источники. Об этом сообщает The New York Times.
Отмечается, что враждебные отношения России и США не позволили американским чиновникам передать полную информацию о готовящемся теракте из опасений, что российские власти узнают об их источниках разведывательных данных или методах.

Директор ФСБ Александр Бортников ранее сообщал, что переданная в начале марта информация носила общий характер и не содержала какой-либо конкретики. Российские спецслужбы, по его словам, реагировали на это сообщение.

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#сша
#россия
#информация
#теракт
#крокус сити холл
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В МИД РФ обеспокоены предстоящей встречей Армении, Евросоюза и США
Захарова: в России обеспокоены апрельской встречей Армении, Евросоюза и США
28 марта 2024, 11:42

Фото: iStock/ser-alim

Встреча Армении, Евросоюза и США вызывает беспокойство в России, поскольку в Брюсселе и Вашингтоне прямо заявляют об антироссийской направленности таких мероприятий. Об этом в своём Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее власти Армении анонсировали запланированную на 5 апреля встречу премьер-министра страны Никола Пашиняна с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Кроме того, беспокойство вызывает то, что встреча нацелена не на мир между Арменией и Азербайджаном, а на внедрение Запада с его деструктивными подходами на Южный Кавказ, создание там новых разделительных линий, принуждение стран региона следованию повестке, направленной против России, а также разрушение связей со страной.

Захарова задалась вопросом, почему армянские власти делают вид, что не понимают намерений Запада превратить Армению в инструмент реализации опасных западных планов, противоречащих коренным интересам армянского народа.

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#мид рф
#мария захарова
#армения
#сша
#евросоюз
#встреча
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МИД Швеции признал, что не запрещает вербовку шведов посольством Украины
28 марта 2024, 11:15

Фото: iStock/WDnet

МИД Швеции признал, что не запрещает вербовку своих граждан посольством Украины. Об этом пресс-секретарь ведомства Тумас Ванеск сообщил РИА Новости.
Отмечается, что украинское посольство вправе вербовать граждан Швеции для участия в боевых действиях, поскольку это не противоречит международному праву. Так, согласно ему, Украина может защищать целостность своей территории, а участие шведов в украинской обороне также осуществляется в рамках закона.

На сайте посольства Украины в Швеции указывается так называемый «Интернациональный легион», в который могут вступить граждане страны. Однако какая-то конкретная информация о требованиях к потенциальным наёмникам отсутствует. Единственное, что там указано – это «готовность к трудностям».

При этом Швеция ранее предупреждала через своё российское посольство о риске терактов в Москве. После того, как он всё-таки произошёл, власти страны осудили атаку на «Крокус Сити Холл».

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#швеция
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#посольство
#украина
#жители
#теракт
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Пашинян: Армения не признает никакое правительство в изгнании Карабаха
28 марта 2024, 10:49

Фото: iStock/Wirestock

Армения не признает никакое правительство в изгнании Нагорного Карабаха, такие заявления являются угрозой для нацбезопасности страны. Об этом сообщил в четверг 28 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет ТАСС.
Бывший президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян осенью 2023 года, после начала военных действий со стороны Азербайджана, подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. А сегодня в интервью французской газете Le Figaro он заявил, что правительство НКР существует, оно в изгнании и находится в Ереване.

Пашинян отреагировал на подобные заявления словами, что в Армении есть только одно правительство, любое другое — угроза национальной безопасности республики.

«Хочу четко заявить, что в Республике Армения не может существовать никакого другого правительства, кроме правительства Республики Армения. Если кто-либо в Армении идентифицирует себя как правительство, это вопрос национальной безопасности», — сообщил премьер-министр.
Ранее Пашинян раскритиковал действия российских миротворцев в Карабахе, обвиняя их в бездействии.

«Когда 100 тысяч армян бежали из Нагорного Карабаха в Армению, наши союзники в области безопасности не только нам не помогали, но и делали публичные призывы к смене власти в Армении», — заявлял политик.
Ранее Центральный банк Армении принял решение с 29 марта запретить местным банкам обслуживать российскую платежную карту «Мир», карты больше не будут работать на территории республики.


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#армения
#премьер-министр
#правительство
#никол пашинян
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Нарышкин посетил Пхеньян и обсудил сотрудничество с Северной Кореей
28 марта 2024, 10:24

Фото: сайт Кремля

Делегация Службы внешней разведки РФ во главе с ее директором Сергеем Нарышкиным посетила 25-27 марта Пхеньян. Об этом сообщает пресс-бюро СВР.
Во время визита прошли переговоры Нарышкина с министром государственной безопасности Ли Чхан Дэ. Отмечается, что в ходе визита происходило обсуждение международной обстановки, региональной безопасности, а также вопросов углубления взаимодействия в условиях давления внешних сил.

По данным источника, встреча прошла в «тёплой и дружественной атмосфере».

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын покинул Пхеньян 10 сентября 2023 года во второй половине дня, отправившись в Россию спецпоездом. Этот визит лидера КНДР в Россию стал первым за последние четыре года, с предыдущего посещения в 2019 году.

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