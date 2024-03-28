Глава МИД Латвии Кариньш подал в отставку

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Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш подал в отставку. Об этом в своём Telegram-канале сообщило издание Baltnews.
Отмечается, что он заявил о своём уходе после беседы с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней.
Издание пишет, что глава МИД уходит в отставку на фоне скандала с растратой. Это произошло ещё во времена, когда он занимал пост премьер-министра страны. Тогда он арендовал частные самолёты для перелётов, но их стоимость оплачивалась из казны государства.
Напомним, что Кариньш оставил пост премьер-министра Латвии 17 августа 2023 года. Тогда он пытался убедить партнёров в необходимости расширения коалиции, однако две партии не приняли его предложение.
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Издание пишет, что глава МИД уходит в отставку на фоне скандала с растратой. Это произошло ещё во времена, когда он занимал пост премьер-министра страны. Тогда он арендовал частные самолёты для перелётов, но их стоимость оплачивалась из казны государства.
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Анастасия Чинкова