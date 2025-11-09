«Сонливый Дон вернулся»: Трамп заснул во время встречи в Овальном кабинете

09 ноября 2025, 12:31

CNN: Дональд Трамп уснул на встрече в Овальном кабинете

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

В США разгорелся скандал вокруг президента Дональда Трампа после появления в соцсетях фотографий, на которых он якобы спит во время встречи в Овальном кабинете. Об этом сообщает CNN.