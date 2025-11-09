«Сонливый Дон вернулся»: Трамп заснул во время встречи в Овальном кабинете
В США разгорелся скандал вокруг президента Дональда Трампа после появления в соцсетях фотографий, на которых он якобы спит во время встречи в Овальном кабинете. Об этом сообщает CNN.
На снимках Трампа иногда видно с закрытыми глазами, а местами создаётся впечатление, что ему трудно держать их открытыми.
Пресс-служба губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома опубликовала фотографии с подписью «Сонливый Дон вернулся». В Белом доме поспешили заверить, что президент не спал и активно участвовал во встрече, отвечая на вопросы журналистов.
CNN отмечает, что обсуждение здоровья Трампа не утихает с момента его вступления в должность. В октябре он сообщил о прохождении МРТ во время медицинского осмотра, не уточнив причин. Ранее, летом, стало известно о диагностированной у президента хронической венозной недостаточности.
