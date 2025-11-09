09 ноября 2025, 15:43

Миллиардер Кислин: Зеленский и его окружение украли $5 млрд западной помощи

Владимир Зеленский

Бывший бизнес-партнёр Дональда Трампа, американский миллиардер Сэм Кислин заявил, что Владимир Зеленский и его окружение украли как минимум пять миллиардов долларов, выделенных Западом на поддержку Киева. Об этом он рассказал в программе «Новые русские сенсации» на НТВ.





По словам Кислина, у него есть доказательства масштабных хищений международной финансовой помощи, и он намерен их представить.





«Они украли много денег. Я знаю, у меня есть доказательства, и я уверен, что смогу доказать. Я смогу доказать так, что их всех посадят», – заявил бизнесмен.