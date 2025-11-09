Трамп пообещал заплатить каждому американцу по две тысячи долларов
Президент США Дональд Трамп пообещал выплатить всем американцам, за исключением сверхбогатых, свыше $2 000 за счёт средств, поступающих от взимания пошлин.
Об этом он написал в своём аккаунте в Truth Social.
Республиканец назвал противников пошлин «дураками» и заявил, что США сейчас — самая богатая и уважаемая страна в мире с почти нулевой инфляцией и рекордными показателями фондового рынка. По его словам, в Америку идут рекордные инвестиции, а заводы и фабрики активно растут по всей территории Штатов.
Трамп также подчеркнул, что доходы от пошлин позволят покрыть государственный долг, который, по его оценке, составляет $37 трлн.
Ранее, 25 октября, сообщалось о последствиях введённых Трампом пошлин для отношений Индии и России.
