09 ноября 2025, 20:47

Трамп пообещал заплатить каждому американцу по две тысячи долларов от пошлин

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп пообещал выплатить всем американцам, за исключением сверхбогатых, свыше $2 000 за счёт средств, поступающих от взимания пошлин.