Достижения.рф

Трамп пообещал заплатить каждому американцу по две тысячи долларов

Трамп пообещал заплатить каждому американцу по две тысячи долларов от пошлин
Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп пообещал выплатить всем американцам, за исключением сверхбогатых, свыше $2 000 за счёт средств, поступающих от взимания пошлин.



Об этом он написал в своём аккаунте в Truth Social.

Республиканец назвал противников пошлин «дураками» и заявил, что США сейчас — самая богатая и уважаемая страна в мире с почти нулевой инфляцией и рекордными показателями фондового рынка. По его словам, в Америку идут рекордные инвестиции, а заводы и фабрики активно растут по всей территории Штатов.

Трамп также подчеркнул, что доходы от пошлин позволят покрыть государственный долг, который, по его оценке, составляет $37 трлн.

Ранее, 25 октября, сообщалось о последствиях введённых Трампом пошлин для отношений Индии и России.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0