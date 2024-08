Гендиректора МАГАТЭ Гросси ожидают на Курской АЭС на следующей неделе

Your browser does not support HTML5 video.

Тимченко уже предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере – по части 6 статьи 290 УК. 21 августа Замоскворецкий суд Москвы отправил начальника УЦТ ФСИН под стражу на 2 месяца – до 19 октября.Ранее о задержании чиновника официально сообщила Федеральная служба исполнения наказаний. Тимченко задержали сотрудники ФСБ совместно с управлением безопасности ФСИН.Сейчас уголовное дело расследует ГСУ СК России по Москве. В случае доказательства вины, высокопоставленному чиновнику грозит до 15 лет колонии. Экс-депутата Гудкова* заочно приговорили к 8 годам колонии за фейки о ВС РФЗвезда «Интернов» указал на ошибку покинувших Россию артистов Два полковника ФСБ осуждены за получение взятки от католических священников *признан иноагентом, экстремистом и террористом на территории РФ