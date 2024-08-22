Гендиректора МАГАТЭ Гросси ожидают на Курской АЭС на следующей неделе

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Визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую АЭС ожидается, скорее всего, на следующей неделе. Об этом сообщил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов в своем телеграм-канале. Прибытие гендиректора организации, по его словам, ждут в начале недели, а не в конце.
«Гендиректор МАГАТЭ обозначил в публичном пространстве намерение посетить Курскую АЭС уже на следующей неделе. Подозреваю, что, скорее всего, визит состоится в начале, а не в конце следующей недели», — написал Ульянов.Ранее постпред РФ в Вене заявлял, что эксперты МАГАТЭ, посетившие Запорожскую АЭС, опровергли фейки о причастности России к пожару на градирне атомной электростанции. Специалисты организации, по его данным, официально развенчали эту дезинформацию.
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