МАГАТЭ опровергла фейки о вине России в пожаре на Запорожской АЭС

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Постпред РФ в Вене Михаил Ульянов заявил, что эксперты МАГАТЭ, посетившие Запорожскую АЭС, опровергли фейки о причастности России к пожару на градирне атомной электростанции. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Специалисты организации, по его словам, официально развенчали эту дезинформацию.
«Антироссийские источники продолжают утверждать, что пожар на градирне Запорожской АЭС был вызван российской стороной, которая «жгла там автомобильные покрышки». Подобные заявления смехотворны, особенно с учетом того, что эксперты МАГАТЭ, немедленно посетившие объект, официально развенчали этот фейк», — написал Ульянов.Ранее отмечалось, что градирня ЗАЭС после ударов беспилотников ВСУ выгорела изнутри. Вечером 11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС.
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